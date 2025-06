Tyrkias president Recep Tayyip Erdoğan sa fredag ​​at voldsspiralen utløst av Israels angrep kan skade regionen og Europa når det gjelder migrasjon og muligheten for atomlekkasje.

I en telefonsamtale med Tysklands kansler Friedrich Merz sa Erdoğan at atomstridigheter med Iran bør løses via samtaler, og advarte om at Israels angrep har økt truslene mot regional sikkerhet kraftig, ifølge Tyrkias kommunikasjonsdirektorat.

"Vår president advarte også om at voldsspiralen utløst av Israels angrep kan ha en negativ innvirkning på både regionen og Europa, spesielt når det gjelder potensielle migrasjonsbølger og radioaktivt nedfall," sa direktoratet på X.

President Erdoğan sa at konflikten, som startet med Israels angrep på Iran, har hevet trusselen mot regional sikkerhet til det høyeste nivået.

De to lederne diskuterte også bilaterale forhold samt regionale spørsmål, heter det.