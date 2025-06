Indias statsminister Narendra Modi fastholdt i en samtale med USAs president Donald Trump sent tirsdag at en våpenhvile mellom India og Pakistan etter en fire dager lang konflikt i mai ble oppnådd gjennom samtaler mellom de to militærene og ikke amerikansk mekling, sa Indias høyest rangerte diplomat.

Trump hadde sagt forrige måned at de atomvåpenbestykkede sørasiatiske naboene ble enige om en våpenhvile etter samtaler meklet av USA, og at fiendtlighetene endte etter at han oppfordret landene til å fokusere på handel i stedet for krig.

«Statsminister Modi fortalte president Trump tydelig at det i denne perioden ikke var noen samtaler på noe tidspunkt om emner som India-USA handelsavtale eller amerikansk mekling mellom India og Pakistan,» sa Indias utenriksminister Vikram Misri i en pressemelding.

«Samtaler om å stanse militæraksjonen skjedde direkte mellom India og Pakistan gjennom eksisterende militære kanaler, og på insistering fra Pakistan. Statsminister Modi understreket at India ikke har akseptert mekling tidligere og aldri vil gjøre det,» sa han.

Misri sa at de to lederne snakket over telefon på insistering fra Trump i forbindelse med G7-toppmøtet i Canada som Modi deltok på som gjest. Samtalen varte i 35 minutter.

Det hvite hus svarte ikke umiddelbart på en forespørsel om kommentar om Modi-Trump-samtalen.

Pakistan har tidligere sagt at våpenhvilen skjedde etter at deres militære besvarte en samtale det indiske militæret hadde initiert 7. mai.