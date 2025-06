Oljeprisene har steget kraftig etter USAs luftangrep mot iranske atomanlegg i helgen, noe som har utløst frykt for en bredere regional konflikt og potensiell forstyrrelse av energiflyten.

Brent crude og US West Texas Intermediate (WTI) steg begge med mer enn fire prosent før de reduserte gevinstene.

Hormuzstredet under fornyet trussel

Den kraftige prisstigningen følger en amerikansk beslutning om å bli med Israel i bombingen av Irans atomanlegg ved Fordow, Natanz og Isfahan, noe som har ført til fornyede trusler fra Teheran om å stenge Hormuzstredet – et viktig oljetransittpunkt som håndterer omtrent en femtedel av globale råoljeforsendelser.

Irans Press TV rapporterte at det iranske parlamentet hadde godkjent et forslag som støtter stengingen av stredet.

Selv om Teheran har kommet med lignende trusler tidligere, har de aldri iverksatt tiltaket.

"Risikoen for skade på oljeinfrastruktur har økt," sa June Goh, senioranalytiker i Sparta Commodities.

"Shippere vil i økende grad holde seg utenfor regionen."

Goldman Sachs sa at hvis Hormuzstredet ble delvis blokkert – noe som halverte oljeflyten i en måned – kunne Brent-prisene kortvarig stige til 110 dollar per fat. Banken antar imidlertid for øyeblikket ingen større forstyrrelser.

Brent har allerede steget 13 prosent siden Israels krig mot Iran begynte 13. juni, mens WTI er opp rundt 10 prosent.