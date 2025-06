En EU-tjenestemann sier at EU har mottatt betydelig støtte fra Türkiye for å legge til rette for evakueringen av EU-borgere fra Iran midt i opptrappingen mellom Tel Aviv og Teheran.

Christian Berger, direktør for European External Action Service (EEAS) Crisis Response Centre, berømmet Türkiyes rolle i å muliggjøre smidige landoverganger og videre reise. "Vi har fått god støtte fra de tyrkiske myndighetene for å sikre at folk kan krysse lett og deretter få flyforbindelser fra den østlige delen av landet til den internasjonale flyplassen," sa han til journalister i Brussel.

På grunn av fraværet av en EU-delegasjon i Teheran, sa Berger at blokken har støtt på begrensninger på bakken og stoler på koordinering ledet av det roterende EU-formannskapet, som for tiden innehas av Polen. "Vi er litt handikappet i Iran fordi vi ikke har noen delegasjon i Teheran," sa han.

I løpet av de siste tre dagene har flere evakueringskolonner vellykket krysset landegrenser inn i Türkiye, Aserbajdsjan, Armenia og Turkmenistan, bemerket han, uten å oppgi et nøyaktig antall evakuerte.