Ifølge en amerikansk tjenestemann begynner Israel å gå tom for sine Arrow-interseptorer, et viktig forsvar mot langtrekkende ballistiske missiler fra Iran, dersom den nåværende konflikten fortsetter.

Siden konflikten intensiverte i juni, har Pentagon utplassert ytterligere missilforsvar til regionen, men bekymringene vokser nå over den raske uttømmingen av USAs interseptorforsyninger, sa den amerikanske tjenestemannen til Wall Street Journal på onsdag.

Washington har lenge vært klar over belastningen på forsvarssystemene og har forsterket Israels forsvar til lands, til vanns og i luften.

«Verken USA eller israelerne kan fortsette å sitte og avskjære missiler hele dagen,» sa Tom Karako, direktør for Missile Defense Project ved Center for Strategic and International Studies, til WSJ.

Israel Aerospace Industries, produsenten av Arrow-interseptorer, ønsket ikke å kommentere den rapporterte mangelen.

I en kort uttalelse sa den israelske hæren at den er forberedt på å håndtere ethvert scenario.

«Dessverre kan vi ikke kommentere saker knyttet til ammunisjon,» sa den israelske hæren.

Irans missilkapasitet

Teheran har vært i gang med å gjenoppruste sin missilproduksjon etter at Israel startet direkte angrep på iranske strategiske og nukleære eiendeler på sitt territorium.

Dan Caldwell, tidligere seniorrådgiver for USAs forsvarsminister Pete Hegseth, anslår at Iran har nesten 2000 missiler som kan treffe Israel.

Iran avslørte tidligere ti nye typer missiler med forskjellige rekkeviddekapasiteter. Det nøyaktige antallet og rekkevidden til disse missilene er imidlertid fortsatt uklart.

USAs etterretning sa i 2024 at Iran har regionens «største arsenal av ballistiske missiler» og forbedrer nøyaktigheten og dødeligheten.

Under en parade i 2013 viste Iran frem missiler som kan reise over 2000 kilometer.