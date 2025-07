Groenvold tok bronse i skicross under OL i Vancouver i 2010. Før han satset på freestyle og skicross, var han en del av det norske alpintlandslaget, med blant annet en tredjeplass i et verdenscuprenn i utfor i Sierra Nevada i 1999.

I tillegg til OL-medaljen vant han bronse i skicross under VM i 2005, og han vant sammenlagt i verdenscupen i skicross i 2007.

Norges Skiforbund opplyser at Groenvold raskt ble fraktet til sykehus etter lynnedslaget, men døde tirsdag kveld av skadene han pådro seg.

Etter å ha lagt opp som aktiv, jobbet Groenvold som trener for landslaget og var også kjent som TV-kommentator.

Skiforbundets president, Tove Moe Dyrhaug, uttrykker stor sorg over tapet. Hun beskriver Groenvold som en viktig skikkelse for både alpint- og freestylemiljøene, og sier at hans bortgang etterlater et stort tomrom i norsk skisport.