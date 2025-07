Ezzedin Al-Haddad, som av vestlige medier er blitt kalt «Al-Qassams spøkelse» for å holde en lav profil, har fremstått som den faktiske lederen for Hamas i Gaza. Han er 55 år gammel.

Al-Haddad er sjelden fotografert, og er en erfaren kriger som har overlevd «flere israelske attentatforsøk». Han steg til topps i motstandsgruppen etter at Israel likviderte Mohammed Sinwar i mai 2025.

«Han er en tøff, sta kriger … Han er en respektert og elsket person,» forteller Yousef Alhelou, en palestinsk politisk analytiker, til TRT World.

Al-Haddad er den tredje personen på sju måneder som leder Hamas i Gaza, der Israel har drept over 57 000 palestinere, hovedsakelig kvinner og barn, de siste 21 månedene.

Han er kjent for å ha spilt en nøkkelrolle i Hamas’ inntog i Israel 7. oktober 2023 – en hendelse som israelere betrakter som sitt «verste nederlag i historien». Han rekrutterer også medlemmer til Hamas og fører tilsyn med fangenskapet til israelske gisler.

Alhelou beskriver Al-Haddad som «en av de kjente kommandantene i det nordlige Gaza» som har rykte på seg for å være en «smart person».

«Det er derfor han lett rekrutterer nye krigere,» legger han til.

Stiger i gradene i Hamas

Al-Haddad ble født i Gaza by i 1970, og ble med i en gryende Hamas i 1987. Han startet som menig soldat i Qassam-brigadene, Hamas’ militære fløy, og steg raskt i gradene til å bli «troppfører», «bataljonskommandant» og til slutt «brigadeleder».

Han har vært en « avgjørende kobling » blant Hamas-kommandanter. Hans tette forhold til Yahya Sinwar, en tidligere Hamas-leder likvidert i oktober 2024, utdypet hans innflytelse i motstandsgruppen.

Han spilte også en viktig rolle i Hamas’ interne sikkerhetsenhet, al-Majd, der han luket ut folk som var mistenkt for å samarbeide med Israel.

«Hans militære stil er annerledes enn hans forgjengeres. Han har stor innflytelse i det politiske lederskapet,» sier Alhelou, og viser til den politiske fløyen av gruppen som styrer styresett, diplomati og PR i Gaza, der Hamas har vært ved makten siden 2007.

Med en israelsk dusør på 750 000 dollar på hodet og etter å ha overlevd minst seks attentatforsøk siden 2008, er Al-Haddad et av Israels høyest prioriterte mål.

«Planleggeren» av invasjonen 7. oktober

Al-Haddads profil innen Hamas vokste etter hans sentrale rolle i planleggingen og utførelsen av invasjonen 7. oktober som palestinerne kaller Operasjon Al-Aqsa Flood.

Dagen før operasjonen innkalte han til et hemmelig møte med bataljonssjefer. Han delte ut skriftlige ordre og understreket bortføringen av israelske soldater og live-dokumentasjon av angrepet. Hamas bortførte 251 israelere 7. oktober 2023.

Israels krav om at Hamas skal løslate disse gislene – omtrent 20 av dem skal fortsatt være i live i fangenskap – for å sikre en stans i Tel Avivs krig mot Gaza, er kjernen i de pågående forhandlingene .

I et Al Jazeera-intervju i januar 2025 hevdet Al-Haddad at Hamas lanserte angrepet 7. oktober etter å ha avdekket israelske planer om en storstilt Gaza-offensiv, angivelig fått tilgang til via et brudd på serverne til Unit 8200, den israelske ekvivalenten til US National Security Agency.

Den palestinske forfatteren og politiske analytikeren Kamel Hawwash advarer imidlertid mot å kreditere en enkelt Hamas-leder for invasjonen 7. oktober.

«Han er en del av Hamas. Ikke glem at det var en laginnsats. Det var ikke en enkeltpersons verk,» forteller han til TRT World.

Da Al-Haddad overtok topprollen i Hamas for to måneder siden, hadde gruppen lidd mange tap i Gaza, hvor Israel hevder å ha drept 20 000 av sine anslagsvis 35 000 krigere før krigen.

Til tross for dette er Hamas fortsatt Gazas dominerende motstandsstyrke, med Al-Haddad som utøver vetorett over våpenhvileforhandlinger.

Personlige tap

Al-Haddads eldste sønn, Suhaib, og barnebarn ble drept i et luftangrep 17. januar 2025, etterfulgt av hans andre sønns død i april.

En tidligere israelsk gissel, som møtte Al-Haddad fem ganger under fangenskap, beskrev den hebraisktalende lederen som rolig, og beordret til og med tilbakelevering av en bok som var etterlatt av et gissel.

Etter sønnens død ble imidlertid Al-Haddads oppførsel kaldere og mer bitter, noe det israelske gisselet mente var en refleksjon av den personlige belastningen krigen hadde påført ham.

Men Hawwash sier at nesten alle Hamas-ledere har stått overfor attentatforsøk på sine familiemedlemmer i årevis, et fenomen som bare fikk fart etter invasjonen 7. oktober.

Det er troen på deres sak som driver Hamas-krigere til å bekjempe okkupasjonen, og ikke personlige traumer, insisterer Hawwash. Han legger imidlertid til at det å miste sine kjære absolutt gjør krigere «mer fast bestemt» på å gjengjelde israelsk aggresjon.

Vestlige rapporter sier at Al-Haddad er mer pragmatisk enn de kompromissløse Sinwar-brødrene. Han presset på for en fangeutveksling i januar 2024 og søkte ytterligere løslatelser for å forlenge en våpenhvile som til slutt kollapset i mars.

Han har vetorett over våpenhvile- og gisselforhandlinger, og insisterer på en full israelsk tilbaketrekning og en slutt på krigen før de gjenværende gislene løslates, et viktig punkt i våpenhvileforhandlingene som for tiden foregår i Doha .

Vestlige nyhetskilder siterte arabiske etterretningsoffiserer som sa at Al-Haddads åpenhet for å diskutere Hamas’ nedrustning markerer et betydelig avvik fra forgjengernes posisjon.

Hawwash tar rapportene om at Al-Haddad er mer pragmatisk enn sine umiddelbare forgjengere med en klype salt. Ingen av Hamas-lederne har vært villige til å gi etter på grunnleggende spørsmål som en slutt på Israels krig mot Gaza, insisterer han.

Al-Haddad er ute etter en avtale som avslutter israelsk aggresjon, frigjør så mange palestinske gisler fra israelske fengsler som mulig, og baner vei for gjenoppbyggingsarbeid, sier Hawwash.

«Dette er alle mål som enhver leder av Hamas ville ønske seg. Jeg ser ikke at han tar noen annen tilnærming,» sier han.