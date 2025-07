Fusjonene som har ført til dannelsen av Sparebanken Norge og SpareBank 1 Sør-Norge har resultert i to banker med utlån på over 400 milliarder kroner hver – store nok til å utfordre DNB også i markedet for store bedriftskunder.

– De siste fusjonene vil legge ytterligere konkurransepress på DNB, sier analytiker Zilvinas Jusaitis i Norne Securities til Reuters. Han påpeker at flere av de største sparebankene nå har nasjonal ekspansjon som mål.

Denne utviklingen følger en gradvis konsolidering i sektoren over flere år, blant annet fusjonen som i 2021 skapte SpareBank 1 Østlandet, samt DNBs oppkjøp av Sbanken i 2022 – en transaksjon som ble gjenstand for regulatorisk granskning.

Selv om DNB fortsatt er landets største bank, har markedsandelen sunket jevnt over det siste tiåret. Analytikere mener at marginpress i boliglån og utlån til små og mellomstore bedrifter kan bli en utfordring ettersom de nye sparebankgrupperingene blir mer avanserte i sine tilbud.

Sparebankene, som tradisjonelt har hatt en sterk lokal forankring og en mer konservativ tilnærming, har begynt å omstille seg – både når det gjelder prising, digitalisering og ambisjoner om nasjonal tilstedeværelse.

Fremtidig utvikling og nøkkelpunkter: