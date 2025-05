Ny forskning viser at den indre kjernen på planeten Jorden har endret form de siste to tiårene. Forskere har funnet ut at den indre kjernen ikke er formet som en ball, slik vi tidligere trodde, men har deformerte kanter på omtrent 100 meter eller mer i høyden på enkelte steder.

Jordens kjerne er mer enn 6 400 kilometer fra planetens overflate, og hittil har ingen forskere vært i stand til å nå den.

Kjernen er hjertet til planeten, da den produserer et magnetfelt som beskytter livet fra å brenne opp i solens stråling. Den indre kjernen spinner separat fra den flytende ytre kjernen og resten av planeten. Uten denne bevegelsen ville Jorden dø og bli mer som den øde Mars, som mistet sitt magnetfelt for milliarder av år siden.

Dette var alt en del av forskningen ledet av forskerne John Vidale, Wei Wang, Ruoyan Wang, Guanning Pang og Keith Koper. Forskningen ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Nature Geoscience.

Opprinnelig satte Vidale og hans team seg som mål å finne ut hvorfor den indre kjernen kan ha bremset til et tempo langsommere enn Jordens rotasjon før den akselererte igjen i 2010. Vidale, en geoviter ved University of Southern California, fant ytterligere bevis som støtter teorien om at den indre kjernen faktisk bremset ned rundt den tiden.

Ifølge deres forskning lærte forskerne at Jordens indre kjerne endrer både rotasjonshastighet og form over tid. Ved å studere seismiske bølger fra gjentatte jordskjelv, fant de ut at kjernen roterte raskere enn resten av Jorden i en periode, men deretter bremset ned de siste tiårene.

Formendringen kan skje der kanten av den solide indre kjernen berører den ekstremt varme, flytende metalliske ytre kjernen.

De analyserte jordskjelvdata fra 1991 til 2023 ved hjelp av seismiske stasjoner i Nord-Amerika og Sør-Sandwichøyene. De fant forskjeller i hvordan bølgene oppførte seg mellom 2004 og 2008, noe som tyder på at endringer fant sted nær overflaten av den indre kjernen, snarere enn dypere inni.

Denne forskningen bidrar til å avgjøre en langvarig debatt: endringene i den indre kjernen kommer fra både rotasjon og skift nær dens grense. Disse skiftene kan være forårsaket av bevegelsen i den omkringliggende mantelen eller krefter fra den flytende ytre kjernen som påvirker den indre kjernens form.