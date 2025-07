Ytterligere forbud mot ekstremistiske israelske ministre og bosettergrupper: Gitt økende internasjonal bekymring over rollen til høyreekstreme ministre i å oppfordre til vold, kan Storbritannia gå mye lenger i å utpeke andre ministre i Benjamin Netanyahus regjering, utover Itamar Ben Gvir og Bezalel Smotrich.

Spesielt vil det å sanksjonere forsvars- og utenriksministrene, med tanke på deres stadig mer krigerske og høyreekstreme retorikk, sende et definitivt signal. Når det gjelder bosettergrupper på den okkuperte Vestbredden, er hele bosettingsforetaket ulovlig i henhold til britisk lov og politikk. Enhver engasjement med det kan være en straffbar handling som kan føre til forbud. Slik det står nå, kan britiske veldedighetsorganisasjoner samle inn penger til bosetninger - et kontroversielt eksempel kom frem i lyset denne siste uken.

Anerkjennelse av Palestina : Å anerkjenne Palestina som en stat, som lenge har vært foreslått av mange i Labour og andre europeiske hovedsteder, kan ha symbolsk og juridisk vekt.

Forbud mot bosettingsprodukter : Mens Storbritannia pålegger merking av varer fra israelske bosetninger, kan et fullstendig forbud følge modeller implementert i Irland eller foreslått av EU.

Straffeforfølgelse: Britiske tjenestemenn kan erklære at israelske tjenestemenn eller militært personell kan bli gjenstand for straffeforfølgelse, forutsatt at bevis blir fremlagt. (Merk den portugisiske saken der en israelsk soldat ble identifisert av sivilsamfunnet).



Hvert av disse trinnene, selv om de er fulle av politiske komplikasjoner, er fullt ut innenfor rammen av Storbritannias utenrikspolitiske apparat – de krever ganske enkelt politisk vilje.

Et F-35 jagerfly – Storbritannia fortsetter å levere komponenter til flyet som brukes av Israel, til tross for økende krav om en våpenembargo (AP).

Troverdighetsgapet



Det er selvfølgelig spørsmålet – har London den politiske viljen til å implementere disse trinnene? Hva er årsakene til denne tilbakeholdenheten?

Foreløpig er det ikke spesielt klart at Lammys økte retorikk om Israel vil føre til vesentlige politiske endringer. Ingen umiddelbare handlinger fulgte hans kommentarer, og det var lite som tydet på, i hvert fall offentlig, at det ville komme noen.



Dette til tross for at blant Labour-velgere, Labour-parlamentarikere , og offentligheten mer generelt, er det sinne og frustrasjon over den israelske regjeringen for sine handlinger overfor palestinerne, ikke bare i Gaza nylig, men også på den okkuperte Vestbredden.

Likevel vil faktiske endringer i politikken sannsynligvis møte flere store hindringer innenfor Labour Party, som for tiden styrer Storbritannia.



Den første relaterer seg til arven etter Jeremy Corbyn-æraen, der Labour Party møtte kritikk for sin håndtering av påstander om antisemittisme – noe som fikk påfølgende ledelse til å investere betydelig innsats i å gjenoppbygge tillit til britiske jødiske samfunn.

Den andre relaterer seg til Londons tilpasning til Washington DC. Det er en dyp overbevisning om at Londons strategiske nasjonale interesser, fundamentalt sett, nødvendiggjør en dyp allianse med Amerikas forente stater, og at hvis denne alliansen skulle bryte sammen, ville det bety enormt negative konsekvenser for Storbritannia.



Washington DC er selvfølgelig enormt støttende til Israel og Netanyahu-regjeringen; bekymringen i London er at hvis Storbritannia blir for kritisk til Tel Aviv, kan det skape lite hjelpsomme spenninger med Washington DC.



Gitt hvor viktig det amerikanske elementet er i britisk sikkerhetsarkitektur, spesielt når man vurderer ikke bare den bredere arabiske verden og Midtøsten, men også Russland og Europa, er det ikke vanskelig å se hvorfor London ville være forsiktig med å ta skritt som kan opprøre Washington.

Starmer og Trump – en påminnelse om at britisk utenrikspolitikk sjelden avviker langt fra den amerikanske linjen (AP).

Den siste grunnen ser ut til å være en veldig personlig en, ved at den nåværende Labour-statsministeren, Keir Starmer, er spesielt investert i forholdet mellom Storbritannia og Israel, til tross for store brudd fra Tel Aviv på internasjonal lov, det være seg i de okkuperte palestinske territoriene, Libanon, Syria eller Iran.

Dette kan ha kommet som en overraskelse på grunn av Starmers bakgrunn som menneskerettighetsadvokat, men det har blitt gjort klart gang på gang de siste to årene. I den forbindelse handler en endring i politikken kanskje om å fremsette de riktige argumentene, men det handler også fundamentalt om Starmers egne personlige overbevisninger .

Det er usannsynlig å bryte demningen



Likevel er den britiske regjeringen avhengig av det parlamentariske Labour Party, og et økende antall Labour-parlamentarikere – så vel som parlamentsmedlemmer fra andre partier – er bestemt misfornøyde med Storbritannias holdning til Israel.

Dette ser også ut til å ha vært drivkraften bak Storbritannias forbud mot to israelske ministre, Ben Gvir og Smotrich, sammen med Canada, Norge og New Zealand.

I den forbindelse er det sannsynlig at ytterligere forbud vil finne sted, selv om det ikke er klart på hvilket nivå eller hvor mange. Ytterligere tiltak mot forskjellige israelske bosettere kan også være på gang, selv om hvor mange er også uklart.



Kan det være flere skritt? Anerkjennelse av en palestinsk stat er fortsatt mulig – spesielt gitt at dette faktisk var den etablerte politikken til Labour inntil relativt nylig – men det vil sannsynligvis forårsake et nivå av spenning med Washington DC som London kanskje ikke er villig til å engasjere seg i for tiden.



Å stanse salget av F-35-deler vil være usannsynlig, spesielt etter at den britiske regjeringen brukte mye tid og krefter på å forsvare sin posisjon i retten mot utfordringer i forhold til denne politikken. Når det gjelder å bli med i den sørafrikanske saken ved ICJ, vil dette kreve en enorm mengde politisk vilje, som ser ut til å være fraværende.

Som sådan er risikoen fortsatt at disse nylige uttalelsene, og til og med ytterligere forbud, er designet mer for å håndtere politisk optikk enn for å levere strukturelle endringer. Med mindre de støttes av betydelige og håndgripelige politiske grep, er det usannsynlig at de vil overbevise den bredere offentligheten om at det har vært et genuint skifte i britisk politikk om Israel/Palestina.