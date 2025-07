Donald Trump har varslet en ny handelslinje der EU-varer kan ilegges 15–20 prosent toll. Ifølge Financial Times, som siterer tre anonyme kilder med innsikt i forhandlingene, krever Trump at dette inkluderes i en ny avtale med EU.

Finansminister Jens Stoltenberg (Ap), som nylig deltok på G20-møtet i Sør-Afrika, sier Norge jobber for å unngå at norske varer også rammes av slike tiltak.

– Vi må være forberedt på at USA kan innføre 15 prosent toll. Vi vet ikke hvordan dette ender, men gjør det vi kan for å unngå det, sier Stoltenberg til Dagbladet Børsen.

Han understreker at Norge har tett dialog med amerikanske myndigheter og med norske selskaper som kan bli berørt.

Tett oppfølging i usikker tid

På G20-møtet har Stoltenberg hatt samtaler med blant annet EUs økonomitopp, Tysklands visekansler og finansministere fra Storbritannia og Sør-Afrika. Hovedtemaet har vært handel og toll.

– Det var særlig viktig å delta når Norge var spesielt invitert, sier han.

Trump har allerede innført 10 prosent toll på alle importvarer, og truer med å øke satsen til 30 prosent for varer fra EU. Norge skulle få svar på om landet blir rammet av den varslede 15-prosenttollen 9. juli, men avgjørelsen er utsatt til 1. august – og kan bli utsatt igjen.

Usikkerhet rundt EUs reaksjon

En ytterligere bekymring er hvordan EU vil svare på USAs handelspolitikk, og om Norge vil omfattes av EUs eventuelle mottiltak.

– Jeg har fått bekreftet at Norge fortsatt regnes som del av EUs indre marked, noe som er positivt. Men vi har ingen garanti for å bli omfattet av beskyttelsestiltak før EU har bestemt seg for hvordan de skal reagere, sier Stoltenberg.