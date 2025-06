Mexicos gjennomgang av SpaceX Starship raketteksplosjon den 18. juni nær grensen til USA er ikke bare en formalitet, har president Claudia Sheinbaum sagt, og hevdet at ulykken resulterte i forurensning og at landet hennes kan saksøke Elon Musks selskap.

«Vi gjennomgår ikke bare dette for å gjennomgå det,» sa hun onsdag, med henvisning til eksplosjonen under en rutinetest i Texas.

Eksplosjonen sendte en ruvende ildkule opp i luften og spredte vrakrester over den sørlige Texas-grensen til Mexico.

Sheinbaum har beordret en fullstendig undersøkelse av miljø- og sikkerhetspåvirkningen av eksplosjonen og advart om rettslige skritt hvis noen internasjonale lover ble brutt.

«Vi undersøker alt relatert til disse rakettutskytingene så nær grensen vår, virkningene de har på området. Og innenfor rammen av internasjonal lov vil vi anlegge de nødvendige søksmål,» sa Sheinbaum ifølge lokale medier .

SpaceX hevder at det ikke er noen farer for området rundt, og hevder at tidligere uavhengige tester på materialer som brukes inne i Starship, inkludert toksisitetsanalyser, ikke fant noen kjemiske, biologiske eller toksikologiske risikoer.

Men Mexicos regjering mener noe annet.

«Vi vil starte en prosess, fordi det faktisk er forurensning,» sa Sheinbaum sa .

Forsøk på gjenvinning av vrakrester og opprydding av SpaceX har blitt avskåret av det romfartsselskapet beskrev som «uautoriserte parter som ulovlig oppholder seg på privat eiendom».



Oppfordringer om samarbeid er ikke blitt besvart av den meksikanske regjeringen, ifølge den siste informasjonen gitt av SpaceX 26. juni.

De to foregående utfluktene til verdens største utskytningsfartøy endte også dårlig, med at det øvre trinnet gikk i oppløsning over Karibia.

Imidlertid vil feilene sannsynligvis ha liten innvirkning på Musks langsiktige visjon om å bygge en menneskelig koloni på Mars, ettersom SpaceX har satset på sin strategi om å «feile raskt, lære raskt» for å drive fremgangen innen romfart.

Eksplosjonen kommer to måneder etter at USAs føderale luftfartsadministrasjon godkjente en økning i årlige Starship-rakettoppskytinger fra fem til 25, og uttalte at den økte frekvensen ikke ville påvirke miljøet.

Godkjenningen kom til tross for advarsler fra vernegrupper om at utvidelsen kunne true havskilpadder og strandfugler.

En rettssak mot SpaceX vil markere det siste i en serie juridiske sammenstøt mellom Mexico og store amerikanske teknologiselskaper.

I mai kunngjorde Sheinbaums regjering at den hadde saksøkt Google for å ha omdøpt Mexicogolfen til «Amerikagolfen» på Google Maps for amerikanske brukere, etter en presidentordre fra president Donald Trump.