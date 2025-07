En omberammet FN-konferanse denne måneden vil diskutere planer for Gaza etter krigen og forberedelser til anerkjennelse av en palestinsk stat av Frankrike og andre land, ifølge Frankrikes utenriksminister.

«Målet er å skissere Gaza etter krigen og forberede anerkjennelsen av en palestinsk stat av Frankrike og land som vil delta i denne tilnærmingen,» sa utenriksminister Jean-Noel Barrot tirsdag i Brussel før et møte med EUs utenriksministre.

Frankrike og Saudi-Arabia hadde planlagt å være vertskap for konferansen i New York fra 17. til 20. juni, med mål om å legge rammene for en veikart til en palestinsk stat, samtidig som Israels sikkerhet sikres.

Konferansen ble utsatt etter press fra USA og etter den 12 dager lange konflikten mellom Israel og Iran, hvor regionalt luftrom ble stengt, noe som gjorde det vanskelig for representanter fra noen arabiske stater å delta. Diplomater opplyste fredag at konferansen er omberammet til 28.-29. juli.

Motstand fra allierte

Frankrikes president Emmanuel Macron skulle delta på konferansen og hadde antydet at han kunne anerkjenne en palestinsk stat i de israelsk-okkuperte områdene under konferansen, et trekk som Israel motsetter seg.

Macron forventes ikke lenger å delta, noe som reduserer sannsynligheten for at det vil bli gjort store kunngjøringer.

Diplomater sier at Macron har møtt motstand fra allierte som Storbritannia og Canada i sitt forsøk på å fremme anerkjennelsen av Palestina.

Israel har bombet Gaza uavbrutt siden oktober 2023. Et USA-støttet forslag om en 60-dagers våpenhvile diskuteres nå under samtaler i Doha.