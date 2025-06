Ledere for G7-nasjonene har uttalt at Iran aldri kan få atomvåpen, samtidig som spenningene i Midtøsten fortsetter å øke.

«Iran er hovedkilden til regional ustabilitet og terror,» sa lederne for Canada, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Storbritannia og USA i en felles uttalelse mandag.

«Vi har vært konsekvent tydelige på at Iran aldri kan få atomvåpen,» la de til.

De gjentok sin forpliktelse til fred og stabilitet i Midtøsten og sa: «I denne sammenhengen bekrefter vi at Israel har rett til å forsvare seg selv. Vi gjentar vår støtte til Israels sikkerhet.»

De bekreftet også viktigheten av beskyttelse av sivile.

«Vi oppfordrer til at løsningen på den iranske krisen fører til en bredere nedtrapping av fiendtlighetene i Midtøsten, inkludert en våpenhvile i Gaza,» sa de.

Lederne sa at de vil forbli «vaktsomme» overfor implikasjonene for internasjonale energimarkeder og står klare til å koordinere for å sikre markedsstabilitet.

USAs president Donald Trump vil returnere til Washington, DC senere mandag, og avslutter sin deltakelse på G7-toppmøtet på grunn av spenninger i Midtøsten.

«Jeg må tilbake tidlig av åpenbare grunner,» fortalte han journalister.

Tidligere oppfordret Trump sivile til å evakuere Teheran «umiddelbart» midt i økende spenninger mellom Israel og Iran.

«Iran burde ha signert ‘avtalen’ jeg ba dem om å signere. For en skam, og sløsing med menneskeliv. Enkelt sagt, IRAN KAN IKKE HA ET ATOMVÅPEN. Jeg sa det om og om igjen!»

«Alle burde umiddelbart evakuere Teheran!» sa han på sin Truth Social-plattform.

Spenningene har eskalert siden fredag, da Israel lanserte koordinerte luftangrep og droneangrep på flere steder over hele Iran, inkludert militære og nukleære anlegg, noe som førte til at Teheran lanserte gjengjeldelsesangrep.