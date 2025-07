Thailands konstitusjonelle domstol suspenderte tirsdag statsminister Paetongtarn Shinawatra på grunn av et nylig lekket lydopptak knyttet til en grensekonflikt med Kambodsja.

Domstolen aksepterte anklager mot Paetongtarn angående hennes telefonsamtale med den kambodsjanske lederen Hun Sen for behandling og suspenderte henne fra pliktene som statsminister.

En gruppe på 36 senatorer hadde fremmet anklagene, som ble akseptert av alle ni medlemmene av domstolen, og anklaget henne for "grov etisk uredelighet og uærlighet" i forbindelse med samtalen.

Under telefonsamtalen mellom Paetongtarn og det kambodsjanske senatets leder Hun Sen, skal den thailandske lederen ha kritisert landets militære, spesielt 2. arméregions kommandør, over eskalerende spenninger ved grensen til Kambodsja.

Paetongtarns suspensjon kom timer etter at kong Maha Vajiralongkorn godkjente en omrokkering i kabinettet etter at et nøkkelparti trakk seg fra den regjerende koalisjonen.

Thailands statsminister ‘aksepterer’ rettsavgjørelse som suspenderer henne

Thailands statsminister sa i mellomtiden at hun aksepterer konstitusjonsdomstolens avgjørelse om å suspendere henne fra hennes statsministerpost i påvente av en sak som søker hennes avskjedigelse.

«Jeg vil beklage til folk som er opprørt over alt dette,» sa hun til journalister, «Jeg vil fortsette å jobbe for landet som en thailandsk statsborger.»

Paetongtarn, 38, datteren til tidligere statsminister Thaksin Shinawatra, ble valgt til Thailands yngste og bare andre kvinnelige statsminister i august i fjor.

To av de ni dommerne stemte mot å suspendere henne.

Visestatsminister og transportminister Suriya Jungrungreangkit vil fungere som fungerende statsminister inntil den kongelige godkjennelsen av Phumtham Wechayachai som visestatsminister og innenriksminister, som er satt til torsdag.

I det endrede kabinettet var Paetongtarn satt til å tjene som kulturminister og godkjennelse er satt til samme dag, men det er fortsatt uklart om den øverste rettsordren påvirker den rollen.

De åtte nye nominasjonene til kabinettet ble nødvendige etter at Bhumjaithai-partiet, den nest største partneren i den forrige regjeringsblokken, trakk sin støtte forrige måned.

Spenninger mellom Thailand og Kambodsja har ulmet siden 28. mai, da tropper utvekslet ild langs grensen, og etterlot en kambodsjansk soldat død.

De to sørøstasiatiske nasjonene har siden stengt sine grenser.