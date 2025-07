Et lite fly har styrtet på en regional flyplass i London, kunngjorde politiet og Southend London lufthavn søndag, noe som har ført til at den er stengt.

Videoopptak viste et 12 meter langt fly i flammer med en svart røyksøyle ved Southend-on-Sea, en flyplass øst for London.

«Vi samarbeider med alle nødetater på stedet nå, og dette arbeidet vil pågå i flere timer,» heter det i en uttalelse fra Essex-politiet, som beskriver det som en «alvorlig hendelse».

Politiet sa de ble varslet like før klokken 16:00 lokal tid (1500 GMT). De evakuerte en nærliggende golfklubb og rugbyklubb som en forholdsregel, la de til.

En uttalelse fra London Southend Airport bekreftet at det hadde vært «en alvorlig hendelse» søndag ettermiddag.

«Vi jobber tett med lokale myndigheter og vil kunne gi mer informasjon så snart som mulig,» ble det lagt til.

Senere søndag kunngjorde de at flyplassen var stengt «inntil videre».

«Alle fly til og fra flyplassen er kansellert mens politi, nødetater og havariinspektører undersøker hendelsen,» ble det lagt til.

I et innlegg på X sa transportminister Heidi Alexander at hun var klar over den «tragiske hendelsen» og fulgte utviklingen nøye.

Ifølge BBC styrtet flyet, en Beechcraft B200, kort tid etter takeoff.

Southend-on-Sea ligger omtrent 65 kilometer øst for hovedstaden og er den sjette største flyplassen i London-området.