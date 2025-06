Kina og Taiwan barket sammen over deres konkurrerende tolkninger av historien i en eskalerende ordkrig om hva Beijing ser på som provokasjoner fra Taiwans regjering, og sa at det er umulig å «invadere» det som allerede er kinesisk land.

Kina ser på det demokratisk styrte Taiwan som sitt eget territorium og har trappet opp det militære og politiske presset de siste fem årene.

Kina har en spesiell motvilje mot Taiwans president Lai Ching-te, og kaller ham en «separatist».

Siden søndag har Lai holdt to taler i det som vil bli en serie på 10 om «å forene landet», og sagt at Taiwan «selvsagt er et land» og at Kina ikke har noen juridisk eller historisk rett til å kreve det.

Zhu Fenglian, talsperson for Taiwan Affairs Office, sa på en regelmessig pressekonferanse i Beijing onsdag at enhver «uavhengighetsprovokasjon» fra Lai og hans administrasjon vil møte «resolutte mottiltak».

«Selv om de to sidene av Taiwanstredet ennå ikke er fullstendig gjenforent, har det historiske og juridiske faktum at landsmenn på begge sider tilhører ett Kina og at begge siders landsmenn er kinesiske aldri endret seg», sa hun.

Spenninger mellom Kina og Taiwan

Spenninger mellom Kina og Taiwan, inkludert flere runder med kinesiske krigsspill, har økt muligheten for at Beijing en dag kan gjøre alvor av trusler om å ta Taiwan med makt, noe som kan antenne en regional krig.

Kinas siste krigsspill var i april, og dets luftvåpen og marine opererer rundt Taiwan daglig, noen ganger ved hjelp av dusinvis av krigsfly, ifølge øyas forsvarsdepartement.

På spørsmål om amerikanske kommentarer om kinesiske øvelser som styrker forberedelsene til et angrep, korrigerte Zhu reporteren.

«Taiwan er en del av Kina; det er ingen invasjon å snakke om», sa hun.

Lai har et annet syn på Taiwans status og fremtid.

I en tale sent tirsdag sa han at Taiwans fremtid bare kan bestemmes av dets folk, demokratisk, ikke av en beslutning fra noe parti eller president, og at «Taiwansk uavhengighet» refererer til at øya ikke er en del av Folkerepublikken Kina.

Den beseirede Republikken Kina, grunnlagt etter revolusjonen i 1911 som styrtet den siste keiseren, flyktet til Taiwan i 1949 etter å ha tapt en borgerkrig mot Mao Zedongs kommunister, og det er fortsatt øyas formelle navn.

«Hvor gammel er Republikken Kina? Den er 113 år gammel, og vil være 114 år gammel i år. Folkerepublikken Kina? Den er bare rundt 70 år gammel, ikke sant? Det er enkelt og tydelig», sa Lai.

Årets 80-årsjubileum for slutten av andre verdenskrig er et annet sensitivt tema, og Kina har invitert gamle soldater som kjempet for Republikken Kina til en militærparade i Beijing i begynnelsen av september.

Taiwan vil ikke at de skal delta, og onsdag sa forsvarsminister Wellington Koo at Beijing prøvde å forvrenge historien.

«Motstandskrigen ble ledet og vunnet av Republikken Kina, ikke Folkerepublikken Kina - dette er uten tvil», sa han til journalister i parlamentet.