Det ble funnet lavere solfaktor enn oppgitt, mener Mattilsynet at det ikke foreligger nok grunnlag for å trekke dem fra markedet.

I en uttalelse til NTB skriver Mattilsynet at spanske myndigheter tidligere hadde nedlagt omsetningsforbud for de samme produktene, men at dette nå er enten opphevet eller justert. Ifølge seksjonssjef Anne Mette Østeraas har nyere analyser, både i Spania og fra produsentene selv, vist at solkremene oppfyller kravene når det gjelder solbeskyttelse.

Bakgrunn: Test viste avvik

Solkremtesten som ble publisert av Forbrukerrådet 19. juni, omfattet 29 solkremer som selges i Norge. Fire av disse fikk kritikk for å ikke levere den solfaktoren som ble lovet på emballasjen. Forbrukerrådet ba derfor Mattilsynet vurdere å forby salget av disse. Produktene det gjelder er:

Nivea Sun UV Face Sensitive SPF 50

Rituals Invisible Sun Protection Face Cream SPF 50+

Vichy Capital Soleil SPF 50+

Biotherm Waterlover Face Sunscreen SPF 50+

Ifølge Mattilsynet ble testene som avdekket manglende solbeskyttelse gjennomført i 2024 på partier produsert i starten av 2023. L’Oréal, som står bak Vichy og Biotherm, bekrefter at disse partiene trolig ikke lenger er i omløp.

Omstridt metode og nye analyser

Mattilsynet peker på at måling av solfaktor (SPF) er en komplisert prosess med høy grad av variasjon. Derfor mener de det ikke er tilstrekkelig å basere avgjørelser på én enkelt test fra ett vareparti. Produsentene leverte senere nye testresultater som viste at SPF-nivået i senere produksjoner stemmer med det som er oppgitt.

Samtidig oppfordrer Mattilsynet Forbrukerrådet til å justere innholdet i sin nettartikkel om solkremtesten, noe Forbrukerrådet bekrefter at de har gjort. Blant annet er oppfordringen om omsetningsforbud nå fjernet.

Forbrukerrådet: – Viktig med kvalitetssikring

Gunstein Instefjord, politisk direktør i Forbrukerrådet, sier til NTB at han har forståelse for Mattilsynets vurderinger. Han understreker samtidig viktigheten av forbrukerinformasjon:

– Dette er kompliserte målinger, så vi skjønner at det er vanskelig å trekke bastante konklusjoner. Likevel anbefaler vi forbrukere å se til vår test eller velge svanemerkede produkter for å være trygg på at de gir god beskyttelse og ikke inneholder uønskede stoffer, sier Instefjord.

Solkremtesten er en del av et større europeisk samarbeidsprosjekt, der Norge ble en del av arbeidet først i år. Derfor ble testresultatene fra i fjor inkludert i årets rapport.