Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa torsdag at landet hans er klar til å åpne alle forhandlingskapitler med EU under Danmarks presidentskap i Rådet for Den europeiske union, og oppfordret til en løsning på Ungarns veto, som hemmer Ukrainas fremgang mot medlemskap i blokken.

Zelenskyj kom med uttalelsene etter et møte med EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og Det europeiske råds president Antonio Costa i forbindelse med Ukraine Recovery Conference i Roma.

«Jeg takket dem for den nye støttepakken verdt over 2 milliarder euro (2,3 milliarder dollar). Opprettelsen av det europeiske flaggskipfondet for gjenoppbyggingen av Ukraina er også viktig. Det vil bidra til å tiltrekke mer investeringer til Ukraina,» sa han.

Han la til at Ukrainas europeiske integrasjon fortsatt er en topprioritet og understreket at «en løsning må finnes for å overvinne Ungarns veto.»

Ungarns statsminister Viktor Orban har uttrykt sterk motstand mot Ukrainas potensielle tiltredelse til EU, og advarte om at integrering av et land i krig vil utgjøre en alvorlig trussel mot blokkens stabilitet.

Zelenskyj holdt også separate bilaterale møter med lederne for Tyskland, Finland, Polen og Bulgaria.

Etter samtalene med den tyske kansleren Friedrich Merz uttrykte Zelenskyj takknemlighet for Berlins militære støtte, spesielt innen luftvernsystemer.

«Jeg informerte Friedrich om de siste russiske angrepene og snakket om våre interceptordroner, som allerede skyter ned dusinvis av ‘Shaheds’ i et enkelt angrep,» sa han på X.

Han ønsket velkommen Tysklands vilje til å bidra til å øke droneproduksjonen og understreket landets innflytelsesrike rolle i å støtte Ukrainas vei mot EU-medlemskap.

«Tyskland er nettopp det landet som har tyngden og autoriteten til å hjelpe oss med å fjerne hindringene på veien mot EU,» sa han.

Zelenskyj møtte også Finlands statsminister Petteri Orpo og takket ham for Finlands konsekvente støtte og den sterke tilstedeværelsen av finske selskaper på gjenoppbyggingsforumet.

Han understreket behovet for å øke Ukrainas droneproduksjon og fellesforetak for å motvirke russisk-iranske droneangrep.

I sine samtaler med Bulgarias statsminister Rosen Zhelyazkov sa Zelenskyj at de ble enige om å utdype samarbeidet i energisektoren, spesielt om energisikkerhet.

Han takket også Bulgaria for å støtte Ukrainas vei mot EU og deltakelse i «Coalition of the Willing».

Zelenskyj møtte også Polens statsminister Donald Tusk og takket ham for Polens forsvarsassistanse, deltakelse på konferansen og for å ha sluttet seg til European Flagship Fund.

Han sa at Ukraina er interessert i å samarbeide med Polen innenfor SAFE-programmet og felles våpenproduksjon.

Han understreket også viktigheten av Polen som et «viktig logistikk- og transittknutepunkt for internasjonal assistanse».

Tidligere på dagen deltok Zelenskyj på et møte i Coalition of the Willing, som inkluderte 32 representanter fra stater, regjeringer og organisasjoner.

For første gang deltok amerikanske tjenestemenn som general Keith Kellogg og senatorene Lindsey Graham og Richard Blumenthal.

«Det er viktig at formatet til Coalition of the Willing fungerer – fungerer for langsiktig sikkerhet og for beskyttelse mot russiske angrep akkurat nå,» sa Zelenskyj.