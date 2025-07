President Donald Trump har sagt at våpnene USA ville sende til NATO for å støtte Ukraina i krigen mot Russland, ville inkludere Patriot-missilsystemer og batterier.

"Det er et fullt supplement med batteriene," sa Trump på mandag da han ble spurt om han ville sende Patriot-missiler spesifikt, under et møte med NATOs generalsekretær Mark Rutte.

"Vi kommer til å ha noen som kommer veldig snart, innen få dager ... et par av landene som har Patriots kommer til å bytte over og vil erstatte Patriots med de de har."

"Det vil bety at Ukraina får tak i virkelig massive mengder militært utstyr, både for luftforsvar, men også missiler, ammunisjon," sa NATO-sjef Rutt til journalister.

Beslutningen markerer et av de mest pågående trinnene i Trump-administrasjonen mot Russland.

Endringen i tonen kommer bare dager etter at Pentagon midlertidig stanset noen forsendelser til Ukraina, med henvisning til bekymringer over krympende amerikanske lagre.

Men med Trump som godkjenner en ny tranche av våpen – inkludert Patriot-missilsystemer – sier rapporter at leveranser kan gjenopptas innen få dager.

På mandag advarte Trump også Russland om at han vil innføre "veldig alvorlige" tariffer mot Moskvas gjenværende handelspartnere hvis det ikke løser krigen i Ukraina innen 50 dager.

"Vi kommer til å gjøre sekundære tariffer. Hvis vi ikke har en avtale om 50 dager, er det veldig enkelt. Og de vil være på 100 prosent, og det er slik det er," sa Trump til journalister i Det hvite hus.

Presidenten antydet at slike avgifter kan inneholde 100 prosent tariffer.

Det var ikke umiddelbart klart hvilke produkter som kunne bli målrettet.

Planen er "sannsynligvis å inkludere langdistanse missiler som kan nå mål dypt inne i russisk territorium, inkludert Moskva," fortalte to kilder Axios nyhetsnettsted.

Det kommer etter at den russiske presidenten Vladimir Putin nektet å stanse militæroffensiven i Ukraina til tross for at han ble samlet inn i fredsforhandlinger av Trump, og trakk økende forakt og sinne fra den amerikanske presidenten.

Moskva har også sluppet løs rekordbølger av drone- og missilangrep de siste ukene, med antall ukrainske sivile drept eller såret i juni som nådde et treårig høydepunkt, ifølge FN-tall.

Trump vant valget med et løfte om at han ville avslutte kriger, inkludert konflikten mellom Russland og Ukraina.

Lederen hadde lovet å trekke amerikansk støtte fra Kiev, men nå er presidenten angivelig villig til å dele amerikanske våpen med europeiske partnere som igjen vil overlevere dem til Ukraina.

"Ved å selge våpen til europeiske nasjoner, i stedet for å overføre dem til Ukraina selv, håper Trump å isolere seg fra politisk kritikk om at han reverserer et kampanjeløfte om å redusere USAs rolle i den mangeårige krigen," CNN rapporterte, med henvisning til en tjenestemann.

'Bedre sent enn aldri'

I Kiev hyllet den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj mandag et «produktivt møte» med Trumps spesialutsending Keith Kellogg.

«Vi diskuterte veien til fred og hva vi praktisk talt kan gjøre sammen for å bringe den nærmere,» skrev Zelenskyj på sosiale medier etter møtet.

«Dette inkluderer å styrke Ukrainas luftforsvar, felles produksjon og anskaffelse av forsvarsvåpen i samarbeid med Europa,» la han til.

Zelenskyj sa også at han var «takknemlig overfor president Trump for de viktige signalene om støtte og de positive beslutningene for begge våre land,» i en tilsynelatende henvisning til løftet om nye Patriot-systemer.

På spørsmål om hva Europa forventer av Trumps kunngjøring senere mandag, sa en kilde i den tyske regjeringen til AFP: «Konkret tror jeg det betyr at det fra amerikansk side vil komme godkjenninger for levering av visse våpen.»

«Det er en forventning fra amerikansk side om at det vil komme betydelige økonomiske bidrag til dette fra europeisk side,» la kilden til.

En ukrainsk soldat utplassert i den krigsherjede østlige delen av landet, som identifiserte seg med kallesignalet Grizzly, ønsket Trumps løfte om nye luftvernsystemer velkommen.

«Bedre sent enn aldri,» sa han til AFP.

I mellomtiden sa russiske styrker mandag at de hadde erobret nytt territorium i Øst-Ukraina med inntakelsen av to landsbyer, en i Donetsk-regionen og en annen i Zaporizjzja-regionen.

Zelenskyj har i mellomtiden foreslått en større politisk omveltning, og anbefaler at økonomiminister Yulia Svyrydenko overtar som landets nye statsminister for å «betydelig fornye» regjeringens arbeid.

Svyrydenko ledet forhandlingene om USAs og Ukrainas mineralavtale som hadde utløst spenninger mellom Zelenskyj og Trump etter at republikaneren kom tilbake til Det hvite hus.