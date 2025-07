Det amerikanske forsvarsdepartementet har tildelt kontrakter verdt opptil 200 millioner dollar hver til OpenAI, Google, Anthropic og Elon Musks xAI for å fremskynde bruken av avansert kunstig intelligens i militæret og den føderale regjeringen.

Pentagons Chief Digital and Artificial Intelligence Office sa mandag at avtalene har som mål å skalere opp distribusjonen av "agentiske AI-arbeidsflyter" for å adressere viktige nasjonale sikkerhetsprioriteringer.

"Etableringen av disse partnerskapene vil utvide DoD sin bruk av og erfaring med banebrytende AI-kapasiteter og øke disse selskapenes evne til å forstå og adressere kritiske nasjonale sikkerhetsbehov," sa departementet i en uttalelse.

Tildelingene følger en kontrakt på 200 millioner dollar som ble kunngjort forrige måned med OpenAI for å lage AI-verktøyprototyper for både kamp- og bedriftsoperasjoner.

Mandag sa Musks selskap xAI at deres Grok chatbot vil være tilgjengelig for amerikanske myndigheter under en ny pakke kalt "Grok for Government."

Verktøyet er nå oppført på General Services Administration (GSA) sin liste, slik at enhver føderal avdeling eller etat kan kjøpe tilgang.

"Dagens tildelinger bringer inn de beste USA-baserte banebrytende AI-talentene for å hjelpe til med å anvende avansert AI for å løse DoD sine brukstilfeller," sa Pentagon.

Ny æra med samarbeid

Doug Matty, Pentagons sjef for digital og kunstig intelligens, sa at innføringen av AI "transformerte departementets evne til å støtte våre krigere og opprettholde strategisk fordel."

Han la til at samarbeid med kommersielle leverandører ville bidra til raskt å integrere AI i områder som etterretning, operasjoner og bedrifts-IT-systemer.

Biden-administrasjonen har presset føderale etater til å styrke innenlandsk AI-utvikling og unngå overdreven avhengighet av utenlandske plattformer.

I april utstedte White House Office of Management and Budget retningslinjer som dirigerte etater til å sikre at AI-innføring kommer publikum til gode, samtidig som konkurransen i den amerikanske teknologisektoren opprettholdes.