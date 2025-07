Minst tre personer ble drept, inkludert den mistenkte, og flere skadet i en skyteepisode i den amerikanske delstaten Kentucky på søndag.

«Jeg er knust over å dele at skytingen i Lexington (by) ved Richmond Road Baptist Church har tatt livet av to mennesker,» skrev Kentucky-guvernør Andy Beshear på X.

Hendelsen utspilte seg klokken 11.36 (1536 GMT) da den mistenkte skjøt en politimann fra Kentucky State Police på Terminal Drive nær Blue Grass Airport.

Den mistenkte skal deretter ha stjålet en bil og kjørt til Richmond Road Baptist Church, hvor han åpnet ild på kirkens område.

Fire personer ble skutt i kirken, inkludert to kvinner – en 72-åring og en 32-åring – som ble erklært døde på stedet.

De to andre ofrene, begge menn, ble fraktet til sykehuset, hvorav den ene i kritisk tilstand og den andre i stabil tilstand.

Den mistenkte ble skutt og drept på stedet.

«Den mistenkte skjøt en politimann og flyktet deretter fra stedet, og endte opp ved Richmond Road Baptist Church,» sa Kentucky State Police på X.

«Det er flere ofre i kirken, og EMS (Emergency Medical Services) er på stedet,» bekreftet politiet.

Kentucky State Police og Lexington Police Department sa de rykket raskt ut for å sikre området, og en etterforskning pågår.

Senator Rand Paul sa han var «trist» over skytingen.

«Vold som dette har ingen plass i Kentucky,» sa han på X.