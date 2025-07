Offisielle data viste mandag at Kinas eksport steg mer enn forventet i juni, etter at Washington og Beijing ble enige om en foreløpig avtale om å redusere omfattende tariffer på hverandre.

Data fra General Administration of Customs sa at eksporten steg 5,8 prosent fra år til år, og toppet fem prosent-prognosen i en Bloomberg-undersøkelse av økonomer.

Importen steg 1,1 prosent, og toppet den forventede økningen på 0,3 prosent, og markerte den første veksten i år.

Kinas eksport nådde rekordhøyder i 2024 – en livline for landets avtagende økonomi etter hvert som presset økte andre steder.

Beijings forsøk på å opprettholde veksten har blitt rammet av en hard handelskrig med USA, drevet av president Donald Trumps omfattende tariffer, selv om de to de-eskalerte sin krangel med et rammeverk for en avtale ved samtaler i London forrige måned.

Mandagens tolltall viste at kinesisk eksport til USA steg med 32,4 prosent i juni, etter å ha falt måneden før, ifølge en AFP-beregning basert på offisielle data.

«Veksten i eksportverdiene tok seg noe opp forrige måned, hjulpet av våpenhvilen i handelen mellom USA og Kina,» sa Zichuan Huang, Kina-økonom ved Capital Economics.

«Men tariffene vil sannsynligvis forbli høye, og kinesiske produsenter står overfor økende begrensninger på deres evne til raskt å utvide globale markedsandeler ved å kutte prisene,» sa Huang.

«Vi forventer derfor at eksportveksten vil avta i de kommende kvartalene, noe som vil tynge den økonomiske veksten,» la hun til.

Tollfunksjonær Wang Lingjun sa på en pressekonferanse mandag at Beijing håpet «USA vil fortsette å samarbeide med Kina i samme retning», rapporterte statskringkasteren CCTV.

Tariffvåpenhvilen var «vanskelig vunnet», sa Wang.

«Det er ingen vei ut gjennom utpressing og tvang. Dialog og samarbeid er den rette veien,» la han til.

Stammende vekst

Analytikere sier at Kinas økonomi forventes å ha ekspandert mer enn fem prosent i andre kvartal takket være den sterke eksporten. Offisielle tall skal slippes tirsdag.

Men de advarer også om at Trumps handelskrig kan føre til en kraftig nedgang i de siste seks månedene av året.

Beijing sikter mot en samlet ekspansjon på rundt fem prosent i år – det samme som i fjor, men et tall som anses som ambisiøst av mange eksperter.

Veksten i første kvartal kom inn på 5,4 prosent, og slo prognosene og satte økonomien på en positiv bane.

Beijing har slitt med å opprettholde veksten siden pandemien, ettersom de kjemper mot en langvarig gjeldskrise i eiendomssektoren, kronisk lavt forbruk og høy ungdomsledighet.

Data som ble publisert forrige uke viste at konsumprisene steg litt i juni, og brøt knapt en fire måneders deflasjonær nedgang, men fabrikkportprisene falt i sitt raskeste tempo på nesten to år.

Mange økonomer hevder at Kina må gå over til en vekstmodell som drives mer av innenlandsk forbruk enn de tradisjonelle nøkkeldriverne for infrastrukturinvesteringer, industri og eksport.

Beijing har innført en rekke tiltak siden i fjor i et forsøk på å øke forbruket, inkludert en subsidieordning for innbytte av forbruksvarer som kortvarig løftet detaljhandelen.