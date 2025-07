Tyrkia opplever en betydelig økning i skogbranner med sommerens ankomst, med offisielle tall som viser at 1516 branner er registrert siden 1. juni.

I en uttalelse på X mandag bekreftet President Recep Tayyip Erdoğan at brannslokkingsmannskaper jobber døgnet rundt, støttet av en omfattende luftflåte som inkluderer 27 fly, 105 helikoptre og 14 droner for å håndtere utfordringen.

Nesten 6000 brannbiler og førstehjelpskjøretøy, sammen med 25 000 skogbrukspersonell, er mobilisert for å begrense brannene.

“Så langt er 1507 branner brakt under kontroll. Luftmannskapene har gjennomført 10 260 tokt og sluppet mer enn 33 000 tonn vann for å slukke flammene,” la Erdoğan til.

Han sa også at 31 personer er pågrepet mistenkt for å ha forårsaket brannene. Ti er formelt arrestert, mens ti andre ble løslatt under rettslig tilsyn i påvente av videre etterforskning.

President Erdoğan uttrykte sine lykkønskninger til borgere som er berørt av brannene, og advarte om at nesten alle skogbranner dessverre er forårsaket av menneskelig uaktsomhet eller hensikt.

“Vår stat tar selvfølgelig alle mulige forholdsregler, men jeg vil minne alle om at det viktigste tiltaket er å unngå å forårsake branner i utgangspunktet,” sa Erdoğan, og oppfordret borgerne til å utvise maksimal forsiktighet de neste to månedene for å beskytte Tyrkias “Grønne hjemland.”