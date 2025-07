Israelske styrker har bortført minst 35 palestinere, inkludert barn og tidligere fanger, i en serie nattlige raid over den okkuperte Vestbredden, ifølge rettighetsgrupper.

Arrestasjonene fant sted i byene Nablus, Salfit, Qalqilya, Jenin, Tulkarem, Alkhalil og Betlehem, ifølge en felles uttalelse fra Kommisjonen for fangersaker og den palestinske fangeforeningen tirsdag.

Siden oktober 2023 har mer enn 18 000 palestinere blitt bortført av israelske styrker på den okkuperte Vestbredden, viser palestinske tall.

Dette tallet inkluderer ikke tusenvis flere som er varetektsfengslet i Gaza i samme periode.

Rettighetsgrupper anslår at Israel for tiden holder rundt 10 800 palestinere i sine fengsler, inkludert 50 kvinner, 450 barn og 3 629 fanger som holdes uten siktelse eller rettssak under sin bredt fordømte politikk for administrativ forvaring.

I en separat hendelse tirsdag ble 12 palestinere såret og to andre tatt etter at israelske tropper stormet en fabrikk i Alkhalils Al-Fahs industrisone.

Den palestinske Røde Halvmåne sa at dets medisinske team behandlet og transporterte de skadde arbeiderne til sykehuset etter at de angivelig ble slått av israelske soldater.

Øyenvitner sa at styrkene angrep arbeiderne under inntoget og bortførte to individer før de trakk seg tilbake.

Ifølge det palestinske helsedepartementet er minst 998 palestinere drept og mer enn 7 000 såret på den okkuperte Vestbredden av israelske styrker og ulovlige bosettere siden starten av Israels krigføring i Gaza i oktober 2023.

I juli i fjor avga Den internasjonale domstolen en uttalelse som erklærte Israels okkupasjon av palestinsk territorium ulovlig, og ba om evakuering av alle ulovlige bosetninger på den okkuperte Vestbredden og det okkuperte Øst-Jerusalem.