Den nye ordningen innebærer at både menn og kvinner kan søke frivillig, men ledige plasser fylles gjennom en kjønnsnøytral loddtrekning. Tidligere har kvinner kun kunnet tjenestegjøre på frivillig basis.

Denne endringen kommer samtidig som 20 år gamle Katrine, en kvinnelig soldat, nylig fullførte sine siste militærøvelser nær Hovelte, like nord for København. Etter nesten fire måneder med intensiv trening var Katrine og hennes enhet klare til innsats, med kamuflasjemaling i ansiktet og oppmerksomme blikk i skogen rundt. Katrine og flere kvinnelige soldater som snakket med nyhetsbyrået Associated Press i juni, understreker at de meldte seg frivillig tidligere i år.

«Med verdenssituasjonen slik den er nå, er det nødvendig,» sier Katrine. «Jeg synes det er rettferdig at kvinner deltar på lik linje med menn.»

Ifølge nye regler vedtatt av det danske folketinget i juni, vil kvinner som fyller 18 år etter denne datoen automatisk bli inkludert i vernepliktslotteriet, på lik linje med menn. Denne endringen kommer i kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina og økte forsvarsbudsjetter i NATO-land.

Selv fra trygge Danmark merkes skyggen av krigen i Ukraina, og lærdommer fra slagmarkene har blitt tatt med inn i treningen.

«Det gjør det veldig ekte,» sier Katrine.

Reformen om kjønnsnøytral verneplikt ble først lansert i 2024 som en del av en større forsvarsavtale, og skulle opprinnelig innføres i 2027, men har nå blitt fremskyndet til sommeren 2025.

Oberst Kenneth Strøm, leder for vernepliktsprogrammet, sier til AP at beslutningen er tatt på bakgrunn av «den nåværende sikkerhetssituasjonen».

«Kvinner kan bidra i NATOs kollektive forsvar,» forklarer Strøm. «Flere vernepliktige betyr økt kampkraft.»

Danmark har rundt 6 millioner innbyggere og ca. 9 000 yrkesmilitære. Det nye systemet forventes å øke antallet vernepliktige til 6 500 årlig innen 2033, opp fra 4 700 i fjor.

I dag kalles alle menn over 18 år opp til verneplikt, men fordi mange melder seg frivillig, blir det loddtrekning. Kvinner har til nå utelukkende kunnet delta frivillig og utgjorde rundt en fjerdedel av 2024-kullet.

«Noen vil nok bli skuffet over å bli trukket ut, mens andre vil bli overrasket og kanskje like det mer enn de tror,» sier Anne Sofie, en av Katrines medsoldater, om de kommende kvinnelige vernepliktige.

Tjenestetiden utvides også fra fire til elleve måneder, med fem måneder grunnopplæring etterfulgt av seks måneders operativ tjeneste, samt ekstra opplæring.

Denne endringen er del av en større militær oppbygging i Danmark. I februar kunngjorde regjeringen en plan om å styrke Forsvaret med en egen fond på 70 milliarder kroner, som skal øke forsvarsbudsjettet til over 3 % av BNP.

Forskningsleder Rikke Haugegaard ved Det Kongelige Danske Forsvarshøgskole påpeker at situasjonen i Europa er alvorlig, med pågående konflikt i Ukraina og fokus på de baltiske landene, hvor Danmark allerede har soldater utplassert.

Hun understreker samtidig at det er utfordringer som må løses, blant annet med utstyr, mangel på kaserner og risiko for seksuell trakassering.

«De neste par årene vil det bygges mange nye anlegg for å gi plass til de nye vernepliktige. Det blir en gradvis prosess,» sier Haugegaard.

Sverige innførte i 2017 verneplikt for begge kjønn, som følge av økende usikkerhet i Europa. Norge fulgte etter i 2013 med en lov som gjør militærtjeneste obligatorisk for både menn og kvinner.