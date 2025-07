Etter en tøff periode med skade, og få som trodde han ville rekke årets ritt, skrev nordmannen seg inn i historiebøkene med sin sterke prestasjon på 156,8 kilometer fra Albi til Toulouse. Dette var den første etappeseieren for det norske laget Uno-X i Tour de France noensinne, og Norges første på fem år, ifølge NRK.

Abrahamsen preget etappen gjennom hele løpet. Med 14 kilometer igjen rykket han sammen med sveitsiske Mauro Schmid fra resten av feltet, og på den avsluttende spurten viste Abrahamsen styrke og klasse da han spurtslo Schmid og sikret seieren.

Den tidligere alpinski-utøveren måtte kjempe hardt for å komme tilbake etter et kragebeinsbrudd for bare fire uker siden. “Jeg gråt på sykehuset, fordi jeg trodde jeg ikke skulle få kjøre Tour de France i år,” fortalte Abrahamsen til TV 2. “Å stå her nå og vinne etappen er helt fantastisk.”

NRKs sykkelekspert Sondre Sørtveit roste Abrahamsens mentale og fysiske styrke, og kalte prestasjonen for en “maktdemonstrasjon”. Han understreket hvor uvanlig det er å vinne en etappe etter en så nylig skade, og uttrykte stor respekt for Abrahamsens innsats.

Trener Lars Holm, som har fulgt Abrahamsen tett de siste fire årene, fortalte til NRK at han og laget feiret triumfen med stor glede. “Det er eufori i stua. Han er sterkest, og dette er fullkomment,” sa Holm.

Også sportsdirektør i Uno-X, Leonard Snoeks, var tydelig rørt av innsatsen. “Hans mentale styrke og vilje til aldri å gi opp har betalt seg i dag. Dette er en stor dag for Jonas og hele laget,” sa Snoeks til NRK.

Bak Abrahamsen og Schmid kjempet store navn som Mathieu van der Poel og Wout Van Aert om plassene på pallen, men ingen klarte å holde følge med nordmannen i den avgjørende spurten.

Uno-X-lagsjef og tidligere proffsyklist Thor Hushovd kalte det en “braksuksess” i intervju med TV 2, mens lagkamerat Tobias Halland Johannessen beskrev Abrahamsens kjøring som “helt sinnssykt” og en “veldig fortjent seier”.

I hovedfeltet ble det også dramatikk da Tobias Halland Johannessen uforvarende forårsaket et fall for forrige års vinner Tadej Pogacar, noe som har ført til hets mot nordmannen på sosiale medier. Johannessen har beklaget hendelsen, men forteller at han har mottatt trusler. Pogacar selv tok til orde for ro på sosiale medier og sa at alt er bra med ham, ifølge AFP.

Med seieren har Abrahamsen og Uno-X virkelig satt sitt preg på årets Tour de France, og sykkelekspertene tror ikke vi har sett det siste fra det norske laget i årets ritt.