Titusener av turister og arbeidere, noen med barn, ble strandet tirsdag ved Thailands viktigste landovergang til Kambodsja, etter at hæren stoppet nesten all grensetrafikk i en eskalerende territoriell tvist.

Thailand har stengt overgangssteder i alle syv grenseprovinser for alle unntatt studenter og de som søker medisinsk behandling, etter at en langvarig krangel brøt ut i militære sammenstøt forrige måned der en kambodsjansk soldat ble drept.

Det var forvirring ved Ban Khlong Luek-kontrollpunktet i Sa Kaeo-provinsen – hovedovergangen for folk som reiser over land til Kambodsjas Siem Reap, hvor Angkor Wat-komplekset ligger.

Rundt 50 kambodsjanske arbeidere, for det meste selgere som regelmessig krysser inn i Thailand for handel, befant seg fast ved kontrollpunktet, ute av stand til å returnere hjem.

«Jeg ville tilbake i går kveld, men måtte sove i butikken min i stedet fordi politiet ikke lot meg krysse,» sa Malin Po, 38, en kleselger.

«Jeg krysser vanligvis hver dag fordi jeg kommer for å jobbe i Thailand og drar hjem til Kambodsja.»

Hun sa at ingen hadde forklart hvorfor kontrollpunktet var stengt, noe som gjorde mange frustrerte.

Opprørspoliti var stasjonert nær krysspunktet – en storslått buegang forseglet med gule rekkverk – mens folk trasket tilbake mot den thailandske siden etter å ha blitt avvist.

Chanta Wo, 32, en kambodsjansk snekker basert i Sa Kaeo, sa at han prøvde å krysse grensen etter å ha fått vite at hans 73 år gamle svigermor nettopp hadde dødd.

Han reiste med sin kone, bror, to år gamle datter og en måned gammel baby, og ble sett skifte bleie på sin spedbarnssønn på en benk nær kontrollpunktet.

«Jeg ble advart bort av politiet... Jeg er veldig bekymret,» sa han til AFP.

Grensekrangel

I tillegg til kambodsjanske arbeidere, befant også en håndfull turister som håpet å krysse grensen seg fast.

Matteo Toso, 34, fra Torino, Italia, sa at han var på backpacking over hele Asia og hadde tilbrakt to måneder med å starte fra Nepal før han forsøkte å krysse inn i Kambodsja.

«Jeg må kanskje tilbake til Bangkok og ta et fly til Kambodsja, men det er selvfølgelig dyrere,» sa han til AFP.

Han sa at han var bekymret for at spenningene mellom Thailand og Kambodsja kunne påvirke Thailands turisme på sikt.

«Jeg har ikke sett mange turister, men det er lavsesong,» sa han.

«I høysesongen kan dette være dårlig for landet.»

Thailand og Kambodsja er uenige om flere små deler av grensen deres i en krangel som dateres tilbake til tegningen av den 800 kilometer lange grensen på begynnelsen av 1900-tallet under den franske okkupasjonen av Indokina.

Vold utløst av tvisten har ført til minst 28 dødsfall i regionen siden 2008, men saken hadde dødd ned de siste årene frem til forrige måneds oppblussing.

Fredssøkende samtaler stoppet opp, og Kambodsja har forbudt import av drivstoff og olje fra Thailand, samt thailandsk frukt og grønnsaker.

Krangel har også såret den thailandske statsministeren Paetongtarn Shinawatra alvorlig, som står overfor krav om å trekke seg på grunn av en lekket telefonsamtale med tidligere kambodsjansk leder Hun Sen, som så henne anklaget for å blidgjøre Phnom Penh og undergrave sitt eget militære.

Thai grensepoliti sa at det var uklart når overgangen ville åpne igjen, og la til at offiserer på bakken fulgte militære ordre med begrenset informasjon.