Tyrkia og Libya undertegnet torsdag en avtale med fokus på samarbeid innen gruvedrift, energi og infrastruktur.

Foreign Economic Relations Board of Tyrkia (DEIK), Tyrkia-Libya Business Council, Libyan National Mining Corporation, Libyas generaldirektorat for utstillinger og konferanser og Emaar Libya Holding Company undertegnet intensjonsavtalen, som også er rettet mot å øke det bilaterale handelsvolumet innen de tre feltene.

Avtalen ble undertegnet av Murtaza Karanfil, styreleder for DEIK Tyrkia-Libya Business Council, og Fouad Al-Awwam, administrerende direktør i Emaar Libya Holding Company.

I sin tale sa Karanfil at Tyrkias forhold til Libya er forankret i en lang historie.

Han bemerket at avtalen ble undertegnet med Emaar Holding, som har 30 selskaper under sin paraply og opererer på mange områder, spesielt innen industri, og sa at det er et selskap som har gjort mange investeringer og åpnet forretningsområder, spesielt i de østlige og sørlige delene av Libya.

"Som tyrkiske forretningsfolk, selv om vi har jobbet med hele Libya, vil samarbeidet vi etablerer med Emaar Holding for å utvikle relasjoner med den østlige delen av landet gi oss en betydelig fordel."

Økende handelsvolum

I en samtale med Anadolu sa Karanfil at Tyrkias eksport til Libya hadde falt til 2,5 milliarder dollar på grunn av ustabiliteten i det nordafrikanske landet etter 2014, og holdt seg på dette nivået de siste 10 årene, og at det totale handelsvolumet var på rundt 4 milliarder dollar for tiden.

Han sa at avtalen har som mål å utvikle samarbeidet med Øst-Libya, og la til at «vi ønsker å øke handelsvolumet enda mer».

Karanfil henledet oppmerksomheten på de rike mineralforekomstene som er oppdaget i Sør-Libya de siste årene, og sa: «Vi ba dem om å gi oss kart over gruvene, spesielt de i sør, og å informere oss om områdene der de ønsker å prioritere investeringer og samarbeid».

"Til gjengjeld har vi som mål å bringe tyrkisk gruvedrift til Øst-Libya ved å arrangere B2B-møter med våre selskaper, om nødvendig."

Flere selskaper i energisektoren

Karanfil påpekte at Sør-Libya har betydelige mineralreserver som tiltrekker seg oppmerksomheten til mange land, og sa: «I dag er det bare seks tyrkiske selskaper som er registrert i Libya Mining Group».

"Vi ønsker å øke dette antallet og samarbeide med Libya, spesielt innen energi."

Libya er både porten til Afrika og Afrikas port til verden, la han til.

Al-Awwam sa også at Tyrkia er et veldig sterkt land når det gjelder økonomi og energi.

"Som Emaar Holding vil vi signere avtaler med Tyrkia i disse sektorene," bemerket han.

"Samtidig fortsetter vår innsats for å bringe det tyrkiske markedet til Libya, etablere et bærekraftig marked for tyrkiske produkter og legge til rette for distribusjonen av dem."