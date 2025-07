Nesten 70 prosent av de som overlevde atombombene i Japan, tror atomvåpen kan bli brukt igjen. De viser til økende globale spenninger, inkludert Russlands krig i Ukraina og Nord-Koreas våpenutvikling. Dette fremgår av en undersøkelse utført av Kyodo News Agency søndag, i forkant av 80-årsmarkeringen for USAs atombombing.

Rundt 1500 overlevende deltok i undersøkelsen, og 68,6 prosent sa at risikoen for at atomvåpen blir brukt igjen øker.

Omtrent 45,7 prosent av respondentene sa at de «ikke kan tilgi» USA for bombingen, mens 24,3 prosent sa at de ikke har «spesielle følelser» og 16,9 prosent sa at de «ikke visste det».

I år er det 80 år siden USA slapp atombomber over Hiroshima og Nagasaki vest i Japan mot slutten av andre verdenskrig.

Den 6. august 1945 slapp USA en atombombe over Hiroshima, som drepte anslagsvis 140 000 mennesker.

En andre bombe ble sluppet over Nagasaki tre dager senere, noe som resulterte i omtrent 70 000 ytterligere dødsfall.

Japan overga seg 15. august 1945, og markerte offisielt slutten på andre verdenskrig.