Ifølge en melding til Oslo Børs, skal eksplosjonene, som Bloomberg melder stammer fra droner, ha rammet en mindre lagertank ved Tawke-feltet og prosesseringsutstyr ved Peshkabir-feltet i Zakho-området, som ligger nær grensen til Tyrkia.

Heldigvis ble ingen mennesker skadet i hendelsene.

Reuters rapporterer at dette er tredje dagen på rad med angrep i dette området, men foreløpig har ingen tatt ansvar for angrepene. Sikkerhetskilder knyttet til irakisk-kurdiske myndigheter antyder at dronene kan ha kommet fra grupper støttet av Iran.

DNO har foreløpig ikke kommentert saken overfor E24.

Selskapet jobber nå med å kartlegge skadeomfanget og regner med å kunne gjenoppta produksjonen så snart vurderingen er fullført. Det er ennå ikke satt noen tidshorisont for når produksjonen kan starte opp igjen.

DNO er et norskbasert olje- og gasselskap med virksomhet i Midtøsten, Nordsjøen og Vest-Afrika. Selskapet har vært i drift siden 1971 og er notert på Oslo Børs.