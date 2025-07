Iran har fordømt Israels nylige angrep i Syria og advarer om at de utgjør en enestående trussel mot internasjonal fred og sikkerhet.

I en uttalelse oppfordret Irans utenriksdepartements talsmann, Esmail Baghaei, Organisasjonen for islamsk samarbeid og FN til å handle raskt og besluttsomt som svar på det han beskrev som økende israelsk aggresjon.

"I dag er det klart for alle at det sionistiske regimet representerer den største trusselen mot fred og stabilitet i regionen," sa Baghaei, og anklaget Israel for å målrette syrisk offentlig infrastruktur og utdype sin okkupasjon.

"Dette regimet, som drar nytte av militær og politisk støtte fra USA samt andre vestlige land – spesielt Tyskland, Storbritannia og Frankrike – truer nå internasjonal fred og sikkerhet på en enestående måte," la han til.

Baghaei sa også at det internasjonale samfunnets manglende evne til å stoppe Israels pågående krig mot Gaza har oppmuntret Tel Avivs bredere militære kampanje.

Han oppfordret OIC og FN til å ta "umiddelbare og effektive" skritt for å stoppe det han beskrev som Israels farlige provokasjoner og ekspansjonistiske ambisjoner.

Seyed Abbas Araghchi, sekretær for Irans strategiske råd for utenriksrelasjoner, gjentok advarselen.

"Dessverre var dette altfor forutsigbart. Hvilken hovedstad er neste?" sa han.

«Det fanatiske israelske regimet kjenner ingen grenser og forstår bare ett språk. Verden, inkludert regionen, må forene seg for å få slutt på den ustyrlige aggresjonen.»

Han la til at «Iran støtter Syrias suverenitet og territorielle integritet, og vil alltid stå sammen med det syriske folket.»