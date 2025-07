Elon Musk, en tidligere alliert av USAs president Donald Trump, har sagt at han har lansert et nytt politisk parti i USA for å utfordre det teknologimilliardæren beskrev som landets «ettpartisystem».

Musk, verdens rikeste person og Trumps største politiske donor i valget i 2024, hadde et bittert brudd med presidenten etter å ha ledet republikanernes forsøk på å kutte utgifter og redusere føderale jobber som leder for det såkalte Department of Government Efficiency.

«Når det gjelder å ruinere landet vårt med sløsing og korrupsjon, lever vi i et ettpartisystem, ikke et demokrati,» skrev SpaceX- og Tesla-sjefen på X, den sosiale medieplattformen han eier.

«I dag er America Party dannet for å gi deg tilbake din frihet.» Musk siterte en meningsmåling publisert på X på fredag, USAs uavhengighetsdag, der han spurte om respondentene «ønsker uavhengighet fra topartisystemet (noen vil si unipartisystemet)» som har dominert amerikansk politikk i omtrent to århundrer.

Ja-eller-nei-undersøkelsen fikk mer enn 1,2 millioner svar.

«Med en faktor på 2 til 1, vil du ha et nytt politisk parti, og du skal få det!» skrev han på lørdag.

Trump truet med å deportere Musk

Feiden mellom Trump og Musk blusset opp igjen på dramatisk vis sent forrige måned da Trump presset republikanerne i Kongressen til å presse gjennom sin massive innenrikspolitiske agenda i form av "One Big Beautiful Bill".

Musk uttrykte sterk motstand mot lovgivningen og angrep hensynsløst dens republikanske støttespillere for å støtte "gjeldsslaveri".

Han lovet raskt å lansere et nytt politisk parti for å utfordre lovgivere som drev valgkamp på reduserte føderale utgifter, bare for å stemme for lovforslaget, som eksperter sier vil legge ytterligere 3,4 billioner dollar over et tiår til USAs underskudd.

Etter at Musk sterkt kritiserte flaggskipets utgifts lovforslag, som til slutt ble vedtatt av Kongressen og undertegnet i lov, truet Trump med å deportere teknologimagnaten og fjerne føderale midler fra hans virksomheter.

"Vi må ta en titt," sa presidenten til journalister da han ble spurt om han ville vurdere å deportere Musk, som ble født i Sør-Afrika og har hatt amerikansk statsborgerskap siden 2002.