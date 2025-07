Republikanerne i USA har godkjent president Donald Trumps plan om å kutte 9 milliarder dollar i finansiering til utenlandsk bistand og offentlig kringkasting. De lovet at dette bare er starten på bredere innsats fra Kongressen for å redusere det føderale budsjettet.

Kuttene utgjør bare en liten brøkdel av de 1 billion dollar i årlige besparelser som teknologimilliardæren og tidligere Trump-donor Elon Musk hadde lovet å finne før han forlot sin rolle som leder for føderale kostnadskutt i mai.

Men republikanerne – som nylig vedtok en innenrikspolitisk lov som forventes å legge til mer enn 3 billioner dollar til USAs gjeld – sa at avstemningen oppfylte Trumps valgkampanje-løfte om å få kontroll på ukontrollert pengebruk.

«President Trump og republikanerne i Representantenes hus lovet økonomisk ansvarlighet og effektivitet i regjeringen,» sa Speaker i Representantenes hus, Mike Johnson, i en uttalelse fredag rett etter avstemningen. «I dag leverer vi igjen på det løftet.»

Begge kamrene i Kongressen er kontrollert av republikanerne, noe som betyr at en stort sett partilinjeavstemning i Representantenes hus på 216 mot 213, rett etter midnatt, var tilstrekkelig til å godkjenne tiltaket som allerede var vedtatt i Senatet.

Lovforslaget sendes nå til Det hvite hus for å bli signert av Trump, som roste sine støttespillere i Representantenes hus. «REPUBLIKANERNE HAR PRØVD Å GJØRE DETTE I 40 ÅR, OG MISLYKTES... MEN IKKE NÅ LENGER. DETTE ER STORT!!!» skrev han på Truth Social.

De fleste kuttene retter seg mot programmer for land rammet av sykdom, krig og naturkatastrofer. Men tiltaket fjerner også 1,1 milliarder dollar som Corporation for Public Broadcasting skulle motta over de neste to årene.

Konservative hevder at finansieringen – som hovedsakelig går til mer enn 1 500 lokale offentlige radio- og TV-stasjoner, samt til offentlige kringkastere som NPR og PBS – er unødvendig og har finansiert partisk dekning.

Lovforslaget inkluderte opprinnelig 400 millioner dollar i kutt til et globalt AIDS-program som er kreditert med å ha reddet 26 millioner liv, men denne finansieringen ble reddet av et opprør fra moderate republikanere.

‘Mørk dag’

Avstemningen var en seier for Trump og økonomiske hauker som ønsker å støtte oppdraget til det såkalte Department of Government Efficiency (DOGE), som ble lansert av Musk da Trump kom til makten, for radikale besparelser.

Kongressen hadde allerede godkjent pengene som nå trekkes tilbake, og demokratene beskrev lovforslaget som et svik mot den tverrpolitiske prosessen for offentlig finansiering.

De frykter at Trumps seier baner vei for flere «resisjons-pakker» som kansellerer avtalt finansiering.

«I stedet for å beskytte helsen, sikkerheten og velferden til det amerikanske folket, har republikanerne i Representantenes hus nok en gang gitt grønt lys til Donald Trumps ekstreme, hensynsløse resisjonslovgivning,» sa minoritetsleder i Representantenes hus, Hakeem Jeffries, i en felles uttalelse med andre toppdemokrater.

Republikanerne trenger noen demokratiske stemmer for å holde regjeringen finansiert etter september, og mindretallspartiet hadde truet med å forlate alle planer om samarbeid hvis DOGE-kuttene gikk videre.

Jeffries og andre demokrater antydet så mye på fredag. «Kveldens avstemning... gjør det klart at republikanerne i Representantenes hus er fast bestemt på å føre dette landet mot en smertefull regjeringsnedstengning senere i år,» sa de i uttalelsen.

Selv om de er i mindretall, har demokratene innflytelse i budsjettkamper fordi en budsjettavtale vil trenge minst 60 stemmer i det 100-medlemmers Senatet, og republikanerne har bare 53 seter.

Senatets minoritetsleder Chuck Schumer kalte det «en mørk dag for enhver amerikaner som er avhengig av offentlig kringkasting under flom, orkaner, tornadoer og andre katastrofer.»