Trump-administrasjonen har kunngjort at den avslutter utplasseringen av 2000 tropper fra Nasjonalgarden i Los Angeles.

Pentagons sjefstalsmann, Sean Parnell, kunngjorde beslutningen i en uttalelse tirsdag.

«Takket være våre tropper som trådte til for å svare på kallet, er lovløsheten i Los Angeles i ferd med å avta,» sa Parnell i en uttalelse.

«Som sådan har sekretæren beordret frigivelse av 2000 California National Guardsmen fra det føderale beskyttelsesoppdraget,» la han til.

Omtrent 4000 tropper fra Nasjonalgarden og 700 marinesoldater var blitt utplassert. Det var ikke umiddelbart klart hvor lenge resten ville bli værende i regionen.

Troppene hadde som oppgave å beskytte føderale bygninger og vokte immigrasjonsagenter mens de utførte arrestasjoner.

Utplasseringen startet i begynnelsen av juni og var planlagt å vare i 60 dager.

President Donald Trump beordret utplasseringen av omtrent 4000 California National Guard-tropper og 700 aktive marinesoldater i begynnelsen av juni for å svare på en rekke protester mot immigrasjonsrazziaer i og rundt Los Angeles.

«Politiske brikker»

Utplasseringen deres gikk imot ønskene til guvernør Gavin Newsom, som saksøkte for å stoppe utplasseringen.

En distriktsdommer sa innledningsvis at Trump handlet ulovlig da han utplasserte Garden over Newsoms motstand. Men en ankedomstol sa at administrasjonen kunne beholde kontrollen over troppene. Saken pågår.

Newsom sa at Nasjonalgardens utplassering til LA har trukket tropper bort fra familiene sine og sivilt arbeid «for å tjene som politiske brikker for presidenten i Los Angeles.»

«Mens nesten 2000 av dem begynner å demobilisere, fortsetter de gjenværende gardistene uten et oppdrag, uten retning og uten noe håp om å vende tilbake for å hjelpe lokalsamfunnene sine,» sa han i en uttalelse.

«Vi oppfordrer Trump og forsvarsdepartementet til å avslutte dette teateret og sende alle hjem nå.»