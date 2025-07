Japans statsminister Shigeru Ishiba har lovet å bli sittende i sin posisjon, til tross for at regjeringskoalisjonen ledet av hans Liberaldemokratiske Parti (LDP) mistet sitt flertall i overhuset i parlamentet under et av de mest turbulente valgene i Japans nyere historie, rapporterte lokale medier.

Koalisjonen mellom LDP og Komeito vant 47 av de 125 setene som var på valg, noe som er under de 50 setene som trengs for å beholde flertallet, ifølge rapporter fra NHK og avisen Mainichi Shimbun.

Tidligere prognoser indikerte at koalisjonen sannsynligvis ikke ville klare å beholde sitt flertall i dette avgjørende valget, der regjeringsblokken og opposisjonen lå tett i tett i kampen om de 125 setene i det 248-medlemmers store Overhuset.

Den nasjonale valgdeltakelsen ble anslått til 58,52 % klokken 04.00 mandag, rapporterte Japan Today, noe som er høyere enn de 52,05 % som ble registrert ved det forrige valget til overhuset i 2022.

Ifølge medieoppslag er LDP fortsatt det største partiet i overhuset med 39 seter, mens hovedopposisjonspartiet, Konstitusjonelle Demokratiske Parti i Japan (CDPJ), ser ut til å bli det nest største partiet med totalt 22 seter.

Ishiba lover å fortsette

Ishiba uttalte at han er fast bestemt på å bli sittende som statsminister til tross for tilbakeslaget for partiet hans.

"Vi må ydmykt og oppriktig akseptere den vanskelige situasjonen," sa han på en pressekonferanse, ifølge NHK.

På spørsmål om han har til hensikt å fortsette som statsminister og leder for regjeringspartiet, svarte han: "Det stemmer."

"Vi er midt i svært kritiske tollforhandlinger med USA... Vi må aldri la disse forhandlingene spore av," la han til, med henvisning til innsatsen for å møte fristen 1. august for høyere amerikanske tollsatser.

Han understreket at LDP fortsatt er det største partiet i parlamentet uansett målestokk, og dermed har et stort ansvar for å levere resultater.

'Japan først'

Sanseito-partiet, som sannsynligvis vil vinne flere seter i valget, kan knytte seg til LDP "avhengig av politisk koordinering," sa partileder Sohei Kamiya, ifølge Kyodo News.

Partiet ble grunnlagt i 2020 og har fokusert på slagordet "Japan først."

Yoshihiko Noda, leder for opposisjonspartiet Konstitusjonelle Demokratiske Parti i Japan (CDPJ), avviste at hans parti er i noen "stor koalisjon" med LDP, rapporterte Kyodo.

Hvis Ishiba fortsetter som statsminister, vurderer CDPJ angivelig et mistillitsforslag mot ham.

Ingen andre opposisjonspartier har indikert at de vil støtte Ishiba i overhuset.

Millioner av velgere strømmet til nesten 45 000 valglokaler over hele landet for å velge 125 representanter til overhuset i parlamentet, en avgjørende test for Ishiba-ledede regjeringskoalisjonen, som allerede mistet sitt flertall i underhuset i fjor.

Sist gang LDP mistet sitt flertall i overhuset var i 2007.

Overhuset har 248 medlemmer som sitter i seks år, med valg hvert tredje år for å fylle halvparten av setene. I år valgte velgerne de vanlige 124 medlemmene, med ett ekstra sete stående ledig.