Вашингтон передал Дамаску список условий, который он должен выполнить для смягчения санкционного режима. Теперь в нем нет пункта, на котором раньше настаивал Сенат — необходимости отказа России в доступе к базам Тартус и Хмеймим. США изменили подход?

Вашингтон передал Дамаску список условий, который он должен выполнить для смягчения санкционного режима. Теперь в нем нет пункта, на котором раньше настаивал Сенат — необходимости отказа России в доступе к базам Тартус и Хмеймим. США изменили подход?