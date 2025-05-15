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НОВАЯ СИРИЯ
Трамп встретится с лидером новой Сирии
Президент США «поприветствует» Ахмеда аш-Шару в Эр-Рияде — на фоне обещаний снять санкции с Дамаска
Трамп встретится с лидером новой Сирии
Сирия хочет как в Украине
Президент Ахмед аш-Шара предложил США «минеральную сделку» по примеру Украины. Лидеры могут встретиться в ходе поездки Трампа по региону, пишут СМИ
Сирия хочет как в Украине
США решили сохранить российские базы в Сирии?
Вашингтон передал Дамаску список условий, который он должен выполнить для смягчения санкционного режима. Теперь в нем нет пункта, на котором раньше настаивал Сенат — необходимости отказа России в доступе к базам Тартус и Хмеймим. США изменили подход?
США решили сохранить российские базы в Сирии?
Opinion
opinion
Президент Сирии Ахмед Аш-Шараа подписал проект конституционной декларации
Президент Сирии Ахмед Аш-Шараа 13 марта подписал проект конституционной декларации, устанавливающий пятилетний переходный период.
Израилю нужна слабая и раздробленная Сирия и он не скрывает аппетиты на ее территорию
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Дипмиссия ФРГ в Дамаске возобновила работу после 13-летнего перерыва
Германия открыла посольство в Сирии
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