Сирия хочет как в УкраинеСирия хочет как в Украине
Президент Ахмед аш-Шара предложил США «минеральную сделку» по примеру Украины. Лидеры могут встретиться в ходе поездки Трампа по региону, пишут СМИПрезидент Ахмед аш-Шара предложил США «минеральную сделку» по примеру Украины. Лидеры могут встретиться в ходе поездки Трампа по региону, пишут СМИ
США решили сохранить российские базы в Сирии?США решили сохранить российские базы в Сирии?
Вашингтон передал Дамаску список условий, который он должен выполнить для смягчения санкционного режима. Теперь в нем нет пункта, на котором раньше настаивал Сенат — необходимости отказа России в доступе к базам Тартус и Хмеймим. США изменили подход?Вашингтон передал Дамаску список условий, который он должен выполнить для смягчения санкционного режима. Теперь в нем нет пункта, на котором раньше настаивал Сенат — необходимости отказа России в доступе к базам Тартус и Хмеймим. США изменили подход?
Opinion
Президент Сирии Ахмед Аш-Шараа подписал проект конституционной декларации
Президент Сирии Ахмед Аш-Шараа 13 марта подписал проект конституционной декларации, устанавливающий пятилетний переходный период.Президент Сирии Ахмед Аш-Шараа 13 марта подписал проект конституционной декларации, устанавливающий пятилетний переходный период.
Президент Сирии Ахмед Аш-Шараа подписал проект конституционной декларацииПрезидент Сирии Ахмед Аш-Шараа подписал проект конституционной декларации
Президент Сирии Ахмед Аш-Шараа 13 марта подписал проект конституционной декларации, устанавливающий пятилетний переходный период.Президент Сирии Ахмед Аш-Шараа 13 марта подписал проект конституционной декларации, устанавливающий пятилетний переходный период.