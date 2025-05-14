Президент США Дональд Трамп в среду проведет встречу с президентом Сирии Ахмедом аш-Шарой в Саудовской Аравии. Это произойдет на фоне его заявления о снятии всех санкций с Дамаска.

Как сообщили в Белом доме, Трамп согласился «поприветствовать» сирийского президента в Эр-Рияде в рамках своего ближневосточного турне.

Объявление о снятии санкций вызвало массовые празднования в Дамаске — с фейерверками, стрельбой в воздух и ликованием на улицах. Глава МИД Сирии Эсаад аш-Шейбани назвал решение «поворотным моментом», открывающим путь к «стабильности, самодостаточности и настоящему восстановлению».

Санкции, введенные еще при режиме Башара Асада, блокировали внешний приток финансов и гуманитарной помощи. Новый лидер Сирии Ахмед аш-Шара настаивал на их отмене с декабря, когда поддерживаемый Россией Асад был свергнут вооруженной оппозицией.

Снятие ограничений Трамп назвал «шансом на величие» для Сирии. Экс-посол США в Сирии Роберт Форд времен Обамы приветствовал решение и заявил «Би-би-си», что этот шаг позволит привлечь арабские инвестиции и средства международной помощи, необходимые для восстановления страны после 13 лет войны.

Первый день поездки Трампа в Залив ознаменовался крупными контрактами — Эр-Рияд пообещал вложить $600 млрд в экономику США и закупит американское оружие на $142 млрд. Далее Трамп направится в Катар, где ожидаются анонсы новых инвестиций и сделка Qatar Airways с Boeing.

Завершить тур Трамп должен в ОАЭ, но не исключает, что вместо этого направится в Турцию — на потенциальную встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского. Вашингтон пока не подтвердил участие обеих сторон.