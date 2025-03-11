Израильские ВВС атаковали военные позиции в сирийской провинции Дераа, продолжая регулярные удары, участившиеся после падения режима Башара Асада.

Согласно официальному сообщению губернаторства, израильские самолеты поразили 12-ю бригаду в городе Изра и артиллерийский батальон 89-го полка в населенном пункте Джабаб.

Израильский телеканал Channel 14 подтвердил удары, уточнив, что целями стали склады оружия, радиолокационные установки, танки и артиллерия, которые пытались захватить вооруженные группировки.

После свержения Асада Израиль расширил свою оккупацию Голанских высот, заняв демилитаризованную буферную зону, нарушив соглашение о разъединении сил 1974 года. Кроме того, за последние месяцы израильская авиация нанесла сотни ударов по военным объектам по всей Сирии, уничтожая боевые самолеты, системы ПВО и ракетные комплексы.