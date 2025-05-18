В Сирии учреждены две национальные комиссии — по переходному правосудию и по поиску пропавших без вести. Об этом в воскресенье заявили в администрации президента Ахмеда аш-Шара. Основная цель — выявление нарушений прав человека, совершенных при режиме Башара Асада, привлечение виновных к ответственности и оказание помощи семьям жертв.

Комиссия по переходному правосудию займется сбором доказательств, подготовкой судебных дел и обеспечением моральных и материальных компенсаций. Как уточнил советник президента Хассан ад-Дугаим, к суду будет привлечен, в частности, бывший генерал Ибрагим Хувайджа — фигурант по делу об убийстве ливанского политика Камаля Джумблатта в 1977 году. Он был задержан в марте.

Параллельно создана Комиссия по пропавшим без вести, которая будет заниматься розыском десятков тысяч сирийцев, исчезнувших за годы войны, созданием национальной базы данных, а также юридической и гуманитарной поддержкой семей. В ООН приветствовали инициативу.

По оценкам правозащитников и ООН, с начала войны в Сирии более 100 тыс. человек считаются пропавшими. Новое сирийское руководство заявляет, что добивается как национального примирения, так и справедливости для пострадавших.