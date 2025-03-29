Требования Вашингтона

Новые сирийские власти получили от США список требований, которые необходимо выполнить сирийским властям для того, чтобы Вашингтон ослабил санкционный режим.

Американцы требуют от САР уничтожить все оставшиеся запасы химоружия, запретить иностранным повстанцам занимать руководящие должности в правительстве Сирии, а также настаивают на сотрудничестве сирийских властей в борьбе с терроризмом.

Помимо этого, США хотят, чтобы Дамаск назначил координатора для оказания помощи в поисках американского фрилансера Остина Тайса, который пропал 13 лет назад во время прохождения через один из столичных КПП.

Если Сирия выполнит условия, то американская администрация ослабит санкционный режим. О каких мерах конкретно идет речь, не сообщается. В январе 2025 года американский Минфин исключил некоторые финансовые санкции из списка ограничительных мер, в частности, операции по энергоресурсам.

После этого ЕС также смягчил санкции в энергетической и транспортной областях. Пять банков и компаний были заморожены.

До гражданской войны, которая вспыхнула в 2011 году, Сирия была крупным экспортером нефти. Сейчас у нынешних властей нет контроля над многими месторождениями нефти. Они расположены на северо-востоке Сирии, который контролируется курдскими формированиями и не подчиняется официальному Дамаску.

Этот список условий, который выдвинул Вашингтон, отличается от того, который ранее выдвигали в американском Сенате. Председатель комитета Сената по иностранным делам Джим Риш вместе с коллегами до этого требовали от Дамаска не допускать Россию на две военные базы — Тартус и Хмеймим. Риш уверен в том, что Москва может использовать порт Тартус в Средиземном море, что может угрожать Вашингтону и его союзникам.

Израиль вставляет палки в колеса

Западные СМИ считают, что на американскую администрацию повлиял Тель-Авив. Израильские власти якобы смогли убедить Вашингтон в том, что Россия может стать гарантом безопасности.

Власти США были уверены, что лучше всего с этой ролью справится Турция — член Североатлантического альянса. Однако Тель-Авив выступает против этого, считая, что после смены режима в Сирии позиции Турции в регионе усилились.

Также появилась информация о том, что военные и представители разведки Израиля провели несколько раундов консультаций, на которых обсуждали эти темы. И «для противодействия влиянию Турции» они решили бороться за сохранение российских баз.

В начале марта один из ближайших военных советников премьер-министра Биньямина Нетаньяху Роман Гофман приезжал в Москву. Целью его визита было укрепление сотрудничества в сфере безопасности, особенно на фоне сирийского кризиса.

Как писали западные СМИ, Израиль выступает за то, чтобы Сирия оставалась слабой и децентрализованной, именно поэтому он и настаивает на сохранении российских военных баз в стране.

В Тель-Авиве уверены, что уход РФ из Сирии может привести к тому, что «базы Хмеймим и Тартус перейдут под контроль Анкары». Министр транспорта Турецкой Республики Абдулкадир Уралоглу говорил о том, что страна заинтересована в увеличении торговли в регионе и развитии сирийских портов.

Также израильские власти пытаются помешать заключению оборонного соглашения между Сирией и Турцией.

Россия во враждебном окружении

Востоковед, публицист, автор Telegram-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков в беседе с TRT на русском заявил, что это вовсе не означает, что США не против того, чтобы в Сирии остались российские базы.

— Это больше связано с информацией о том, что Израиль якобы выступает за сохранение российских баз. Получается, что раз это в интересах Тель-Авива, то автоматически и в интересах администрации Дональда Трампа, — считает политолог.

По мнению эксперта, в случае сохранения российских баз военные РФ будут находиться в «крайне враждебном окружении».

— Очевидно, Израиль смотрит на перспективу сохранения российских баз как на некую очередную монетку в копилку своих интересов в Ближневосточном регионе и конкретно на сирийском направлении, — уверен специалист.

Он добавил, что есть точка зрения, согласно которой интересы России и Израиля в Сирии совпадают. Однако аналитик не согласен с этим.

— Тель-Авив заинтересован в том, чтобы держать Сирию в ослабленном состоянии. Он в целом хочет ослаблять арабский и исламский мир. Помимо этого, Израиль стремится к созданию независимого сепаратистского образования на севере Сирии, — полагает аналитик.

По его мнению, у России другие задачи.

— Ей нужен сильный и независимый арабско-исламский мир, способный выступать единым фронтом по тем или иным вопросам, — отметил востоковед.

Он добавил, что у РФ есть шанс на сохранение российских баз в Сирии.

— Вопрос в том, какой ценой. С одной стороны, пока сирийские власти не выдвигают требование о необходимости покинуть САР как можно скорее. Но с другой стороны, присутствие российских военных там, как я уже говорил, может быть некомфортным.