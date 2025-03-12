Поздно вечером в понедельник израильская авиация нанесла удары по сирийскому портовому городу Тартус, как сообщает сирийское государственное агентство САНА. По его данным, удар не привел к жертвам.

Израиль также заявил о нанесении авиаудара по военному объекту в Аль-Кардаха (провинция Латакия), утверждая, что там хранилось оружие сирийского режима.Помимо ударов, Тель-Авив лоббирует мировые державы, чтобы ослабить центральное правительство в Дамаске и не допустить объединения Сирии под новой администрацией.

Израильское руководство рассматривает поддерживаемые Турцией группы как угрозу, поскольку они стремятся к восстановлению территориальной целостности Сирии.

После падения режима Башара Асада Израиль воспользовался хаосом, заняв демилитаризованную буферную зону в Голанских высотах, что нарушает соглашение 1974 года. В дополнение к военным операциям Израиль пытается навязать концепцию федерализации Сирии, предполагающую разделение страны на автономные этнические регионы с демилитаризацией южных территорий под контролем Тель-Авива.

Израильское правительство объявило о выделении $ 1 млрд в поддержку друзов в Северном Израиле. Аналитики считают, что это направлено на разрыв связей между друзской общиной и новым сирийским правительством.

Оккупация Израилем новых территорий Голанских высот и удары по Сирии вызвали осуждение со стороны ООН и ряда арабских стран, потребовавших вывести войска из демилитаризованной зоны и прекратить нарушение сирийского суверенитета.

Эксперты предупреждают, что продолжение израильского военного вмешательства не только угрожает стабильности Сирии, но и может привести к широкой региональной эскалации.