НОВАЯ СИРИЯ
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Израилю нужна слабая и раздробленная Сирия и он не скрывает аппетиты на ее территорию
Израиль расширяет оккупацию сирийской территории, усиливая военное присутствие в Голанских высотах и буферной зоне, говорится в отчете проекта Critical Threats при Американском институте предпринимательства и Институту изучения войны.
Израилю нужна слабая и раздробленная Сирия и он не скрывает аппетиты на ее территорию
Израиль расширяет оккупацию Сирии / TRT Russian
12 марта 2025 г.

Поздно вечером в понедельник израильская авиация нанесла удары по сирийскому портовому городу Тартус, как сообщает сирийское государственное агентство САНА. По его данным, удар не привел к жертвам.

Израиль также заявил о нанесении авиаудара по военному объекту в Аль-Кардаха (провинция Латакия), утверждая, что там хранилось оружие сирийского режима.Помимо ударов, Тель-Авив лоббирует мировые державы, чтобы ослабить центральное правительство в Дамаске и не допустить объединения Сирии под новой администрацией.

Израильское руководство рассматривает поддерживаемые Турцией группы как угрозу, поскольку они стремятся к восстановлению территориальной целостности Сирии.

После падения режима Башара Асада Израиль воспользовался хаосом, заняв демилитаризованную буферную зону в Голанских высотах, что нарушает соглашение 1974 года. В дополнение к военным операциям Израиль пытается навязать концепцию федерализации Сирии, предполагающую разделение страны на автономные этнические регионы с демилитаризацией южных территорий под контролем Тель-Авива.

Израильское правительство объявило о выделении $ 1 млрд в поддержку друзов в Северном Израиле. Аналитики считают, что это направлено на разрыв связей между друзской общиной и новым сирийским правительством.

Оккупация Израилем новых территорий Голанских высот и удары по Сирии вызвали осуждение со стороны ООН и ряда арабских стран, потребовавших вывести войска из демилитаризованной зоны и прекратить нарушение сирийского суверенитета.

Эксперты предупреждают, что продолжение израильского военного вмешательства не только угрожает стабильности Сирии, но и может привести к широкой региональной эскалации.

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