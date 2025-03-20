Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок торжественно открыла посольство в сирийской столице в четверг, сообщил специальный представитель Германии по Сирии Штефан Шнек на X.

«Мы рады тесно сотрудничать со всеми сирийцами ради лучшего будущего страны», — добавил он.

По его словам, пока в посольстве работает небольшой штат сотрудников. Визовые и консульские услуги по-прежнему будут оказываться через представительство Германии в Бейруте.

Дипломатические представительства многих стран закрылись в Сирии после начала силового подавления протестов в 2011 году режимом Башара Асада.

8 декабря прошлого года вооруженная оппозиция взяла под контроль Дамаск, положив конец более чем полувековой династической власти Асадов. Бывший диктатор бежал в Россию. В январе на переходный период президентом Сирии был объявлен Ахмед аш-Шара, возглавивший силы, свергнувшие режим.