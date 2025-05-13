Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность ослабления санкций в отношении Сирии после того, как ее новый лидер Ахмед аш-Шара предложил подписать соглашение о разработке минеральных ресурсов и построить башню Trump Tower в Дамаске. Об этом 12 мая сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

Аш-Шара, пришедший к власти после свержения Башара Асада в декабре прошлого года, стремится покончить с изоляцией Сирии и вернуть страну в мировую экономику. Предложение включает предоставление американским компаниям доступа к полезным ископаемым — по аналогии с соглашением, недавно заключенным между США и Украиной.

По данным The Times, сирийский лидер рассчитывает встретиться с Трампом во время его визита в Саудовскую Аравию. Официального подтверждения этой встречи пока нет.

30 апреля Вашингтон и Киев подписали масштабное соглашение по совместному управлению Инвестиционным фондом восстановления и разработке украинских месторождений лития, титана и других редкоземельных элементов. Сирия, похоже, стремится повторить этот формат — в обмен на частичное снятие санкций.