Экономика Сирии, пережившая более десяти лет разрушительной войны, начинает демонстрировать признаки оживления. Эксперты отмечают, что после отмены санкций и прихода нового переходного правительства страна получает шанс на восстановление. «Все звезды как будто сошлись для того, чтобы экономика Сирии начала оживать», — заявил Омер Озкизилчик из Atlantic Council в интервью «Анадолу». По его словам, в течение одного-двух лет экономика страны выйдет на «сносный уровень», и обвала, по крайней мере, удастся избежать.

Новый президент Сирии Ахмед аш-Шара, пришедший к власти после ухода Башара Асада в декабре прошлого года, стимулирует возвращение инвестиций и поддержку со стороны диаспоры. Эксперты отмечают, что в отличие от режима Асада, известного коррупцией и неэффективностью, новое правительство проводит более свободную и открытую экономическую политику. Это уже привлекло внимание крупных игроков — от арабских стран до европейских государств.

Снятие западных санкций, включая ограничения США, Великобритании и Евросоюза, открыло Сирию для иностранных инвестиций. Среди стран, готовых вложиться в восстановление, аналитики называют Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Турцию, Францию и Германию. Например, французская компания подписала контракт на строительство нового порта на сирийском побережье, а Турция уже завершила строительство газопровода до Алеппо и планирует начать поставки газа в июне.

Кроме того, сирийская диаспора, набравшая опыт и образование за рубежом, рассматривается как важный элемент для будущего возрождения страны. Эксперты подчеркивают, что инвестиции в базовую инфраструктуру — транспорт, электричество, водоснабжение и здравоохранение — станут ключевыми для полноценного экономического роста.

Однако проблемы остаются серьезными. Озкизилчик предупреждает, что социальное примирение будет важной задачей, поскольку прежние власти искусственно усиливали межконфессиональные и этнические противоречия. Экономические препятствия также сохраняются — от дефицита квалифицированных кадров до рыночных перекосов, вызванных годами войны. Бараа Хурфан из Tahrir Institute отметил, что устранение этих сложностей потребует времени, а также дальнейшей работы по интеграции Сирии в мировую экономику.