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OPINION DETAIL
Мир замер в ожидании переговоров в Стамбуле
Турция вновь становится ключевым посредником в дипломатических усилиях по прекращению российско-украинского конфликта, а возможное участие Трампа придает встрече особый вес
Мир замер в ожидании переговоров в Стамбуле
Папа из США расколол Америку
Избрание первого американского папы вызвало восторг у некоторых политиков США, но также привело к резкой критике со стороны консервативных сил, расколов политическое сообщество страны
Папа из США расколол Америку
Иран: страна несбывшихся реформ
От нефтяных миллиардов к 40% инфляции и массовой бедности: как разрушилась экономика страны с огромным потенциалом
Иран: страна несбывшихся реформ
Utility - Spotlight Authors
Эльшад Мусаоглу
100 дней Трампа: как реализуется «Проект 2025»
7 мин чтения
Эльшад Мусаоглу
Джейхун Аширов
Пезешкиан полетел в Баку выстраивать мосты над пропастью
7 мин чтения
Ilgar Ismailly
Эльшад Мусаоглу
Галлюцинации искусственного интеллекта: как фантазируют машины
6 мин чтения
Elşad Musaoğlu
Джейхун Аширов
Покер без козырей: почему буксует мирный план Трампа
4 мин чтения
Ilgar Ismailly
Джейхун Аширов
Станет ли Крым разменной монетой переговоров?
8 мин чтения
Ilgar Ismailly
Украина и Финляндия: одно устремление, две судьбы
Почему Запад открыл двери НАТО для Хельсинки за год, но держит Киев в ожидании уже полтора десятилетия
Украина и Финляндия: одно устремление, две судьбы
Трамп разворачивается к Украине
Поддержка программы модернизации F-16 и минеральное соглашение сигнализируют о возвращении администрации Трампа к традиционной американской политике
Трамп разворачивается к Украине
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