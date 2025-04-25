«У меня есть свой собственный дедлайн», — заявил президент США 24 апреля, не уточняя дату, но пообещал «совершенно другое отношение», когда срок истечет. Эти слова прозвучали как признание поражения от человека, который еще несколько месяцев назад уверял, что быстрое урегулирование — лишь вопрос его личного участия.

Крах «сделки века»

Американский план, с которым носятся по европейским столицам эмиссары Трампа, поражает своей простотой и жесткостью. Крым признается российским, санкции снимаются, а также даются гарантии, что Украина никогда не вступит в НАТО. Киев получает прекращение огня по текущей линии фронта. Все.

Никаких гарантий безопасности от США. Никакой гарантии сохранения санкций против Москвы. О компенсации за потерянные территории и говорить не приходится. По сути, речь идет о капитуляции Киева с сохранением государственности.

«Никто не просит Зеленского признать Крым российской территорией, но, если он хочет Крым, почему они не боролись за него одиннадцать лет назад?» — раздраженно написал Трамп после того, как украинский президент публично отверг территориальные уступки.

Владимир Зеленский оказался несговорчивее, чем ожидал Белый дом. «Это наша земля, земля украинского народа», — заявил он, формально отвергнув план США. Трамп в ответ назвал риторику Киева «воспалительной» и напомнил, что у Зеленского «нет козырей».

Но украинский президент продолжает стоять на своем, даже рискуя потерять американскую поддержку. «У него есть выбор: мир или воевать еще три года, прежде чем потерять всю страну», — предупредил Трамп, демонстрируя растущее раздражение.

Россия: больше уступок

Парадоксально, но и Москва не спешит хвататься за выгодный, казалось бы, план. Президент РФ Владимир Путин выдвинул дополнительные условия: Украина не должна использовать паузу для мобилизации и получения оружия. Фактически это требование законсервировать военное превосходство России.

«Прекращение войны, отказ от захвата всей страны — довольно большая уступка», — заявил Трамп, характеризуя российскую позицию. Но эти слова лишь подчеркнули пропасть между ожиданиями Москвы и Киева.

Нарушил дипломатическую «идиллию» удар с неба. 24 апреля массированный удар по Киеву унес жизни 12 человек и ранил более 90. Это была самая кровавая атака на украинскую столицу за последние месяцы — и явная демонстрация силы.

«Владимир, ОСТАНОВИСЬ! — написал Трамп в своей соцсети, впервые публично осудив Путина. — Это не было необходимо, и очень не вовремя», — добавил он, как будто речь шла о незначительной дипломатической оплошности.

The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на помощников американского президента сообщает, что Трамп был «искренне удивлен и втайне раздражен» непреклонностью Путина. Госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Кит Келлог якобы настаивают на ужесточении позиции в отношении России, но Стив Уиткофф, ведущий переговоры с Кремлем, продолжает верить в «добрую волю» российского президента.

Уиткофф отправился в Москву 25 апреля — это уже четвертая встреча с Путиным с февраля. Но шансы на прорыв минимальны. WSJ пишет, что Трамп стоит перед выбором: пойти на еще большие уступки Москве или признать провал своей миротворческой миссии.

Переговоры в тупике

Встреча в Лондоне 23 апреля, которая должна была стать поворотным моментом, обернулась фиаско. Госсекретарь США Марко Рубио отказался участвовать после того, как Зеленский публично отверг уступку Крыма. Вместо министров иностранных дел за стол сели чиновники среднего звена.

«Мы сделаем все, что в наших силах», — туманно заявил Трамп на вопрос о территориальных уступках Украины. Но его слова звучат все менее уверенно. Администрация США предупредила: если прогресса не будет в ближайшие дни, Вашингтон «уйдет» из переговорного процесса.

Что дальше?

Главный вопрос: что будет, когда Трамп действительно «уйдет»? Прекратит ли он поставки оружия Украине? Снимет ли санкции с России в одностороннем порядке? Позволит ли европейцам покупать американские системы ПВО для Киева?

«Как часто бывает, никто не знает», — пишет The Economist. Непредсказуемость Трампа, которую он считает своим главным козырем, может обернуться катастрофой для всех участников конфликта.

Игра без правил

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил CBS, что стороны «движутся в правильном направлении», потому что Трамп — «единственный мировой лидер, который признал необходимость устранить коренные причины». Но эти слова — лишь дипломатическая вежливость.

На деле переговорный процесс напоминает игру в покер, где у одного игрока нет карт (как заметил сам Трамп о Зеленском), второй держит в рукаве пистолет. А крупье, который обещал быстро раздать по новой, все больше похож на разочарованного зрителя собственного шоу.

Мир в Украине остается таким же далеким, как и в день инаугурации Трампа. Только жертв стало на тысячи больше, а иллюзий — на порядок меньше.