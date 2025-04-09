В камбоджийских джунглях, недалеко от популярных туристических маршрутов, собрались тысячи человек. Эти люди приехали из разных уголков мира, чтобы встретиться с Кхемом Веасной, самопровозглашенным гуру, который, как они считают, обладает особыми знаниями. По их убеждению, он спустился из царства Брахмы в человеческом обличье, чтобы научить их истинному пути Будды и спасти от грядущего апокалипсиса.

«Он знает, почему Израиль воюет с Палестиной. Он знает, почему Россия вторглась в Украину. Он знает, почему вращается Земля», — рассказывает один из последователей изданию The Diplomat.



Казалось бы, еще одна история о харизматичном лидере и его последователях, изолированных от мира. Один из самых известных примеров — нашумевшая в свое время японская секта Аум Синрикё, начавшая свой путь как эзотерическая школа, проповедовавшая смесь буддизма, йоги и апокалиптических учений. Со временем ее лидер Сёко Асахара объявил себя буддийским мессией, а движение переросло в фанатичную структуру, стоявшую за терактом с зарином в токийском метро в 1995 году.

Схожий путь прошли многие культы, включая «Храм народов» Джима Джонса, закончившийся массовым самоубийством в Гайане в 1978 году, или, например, «Небесные врата», члены которого покончили с собой в 1997 году, веря, что их души отправятся на борт инопланетного корабля.

Сегодня в Камбодже эта история, возможно, еще далека от развязки, но некоторые тенденции уже проявляются. Последователи Веасны жертвуют имущество, разрывают связи с близкими и готовы следовать за ним, даже если это означает отказ от привычного мира. Вопрос лишь в том, чем закончится этот путь.



Кроме того, этот кейс выделяется одним интересным фактом. Его община — не просто духовное объединение, а политическая Лига демократической партии (ЛДП), занявшая третье место на всеобщих выборах в Камбодже в 2018 году. Тогда партия получила пять процентов голосов, обойдя семнадцать других политических сил. Причем сам Веасна изначально был известен как актер. Позже переквалифицировался в политика, а теперь и в духовного наставника.

И хотя другие секты, как вышеупомянутая секта Асахары, тоже претендовали на политические кресла, движение Веасны выглядит в этом смысле уникальным.

Аум Синрикё пыталась внедриться в японскую политику в начале 90-х, но потерпела неудачу на выборах, что лишь усилило ее радикализацию и подтолкнуло к террору. В отличие от нее, ЛДП Кхема Веасны удалось закрепиться в легальном политическом поле, используя демократические институты для продвижения своих идей.

Это, скорее, сближает его движение с такими феноменами, как бразильская секта «Вселенческая церковь Царства Божьего», чьи лидеры активно участвуют в парламентской жизни страны, а сам ее основатель является владельцем третьего по величине телеканала Бразилии. Или индийский «Дера Сача Сауда», лидер которого, Гурмит Рам Рахим Сингх, сумел сплотить миллионы последователей, которые не только почитали его как духовного наставника, но и активно поддерживали его в политической сфере. Движение обладало значительным весом в Индии, мобилизуя голоса на выборах и оказывая влияние на власти. Однако в 2017 году гуру секты был арестован и приговорен к 10 годам тюрьмы за изнасилование своих последовательниц.

Сам Веасна уверяет, что Землю ждет катастрофа — смещение магнитных полюсов, которое произойдет через несколько месяцев. Он предсказывает глобальный хаос: «Температуры изменятся, люди утратят способность к существованию, словно самолет без GPS».

Ранее гуру сектантов предсказал апокалипсис, который должен был наступить 30 августа 2022 года, утверждая, что мир будет затоплен, и только его ферма будет безопасным убежищем. Он активно распространял свои предсказания через Facebook, что привлекло не только местных, но и иностранных последователей. Как передает Vice, на его ферму съехались от 15 до 20 тыс. человек, многие с детьми и пожилыми родственниками.

Его способность манипулировать массами и внушать апокалиптические идеи привела к массовому бегству людей с работы и разрыву связей с семьями.

Несмотря на то что апокалипсис не произошел, многие последователи секты восприняли это как испытание их веры и продолжили следовать заветам гуру.

«Мое сердце чистое и бескорыстное, как у Будды, — заявляет он. — Я пришел, чтобы объяснить истинное просветление».

Кроме того, Кхем Веасна утверждает, что большинство кхмеров не следуют подлинному учению Будды. По его словам, лишь несколько тысяч человек осознали истину и обретут спасение во время катаклизма. Он обещает, что его истинные последователи, даже если сейчас находятся за пределами коммуны, перенесутся туда мистическим образом, когда придет конец света.

Несмотря на многочисленные жалобы, власти Камбоджи пока особо не вмешиваются в деятельность общины.

Хотя ЛДП формально все еще существует, Веасна отошел от политической деятельности, чтобы сосредоточиться на «повышении сознательности» перед лицом надвигающейся катастрофы.

Переход от стандартной политической партии к апокалиптической коммуне может показаться странным, но не так уж удивителен, на самом деле. Режим Северной Кореи можно рассматривать как пример сращивания политической системы с культовой структурой. Начавшись как коммунистическое государство, оно постепенно превратилось в квазирелигиозный культ личности династии Кимов.

Собственно, Красные кхмеры Пол Пота, хоть и не опирались на религию, также превратились в тоталитарную секту, разорвав связи последователей с внешним миром и навязав им культ «очищения» общества.