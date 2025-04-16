В то время как в Вашингтоне, Брюсселе и Эр-Рияде ведутся переговоры о прекращении огня, из Украины продолжает поступать информация о погибших мирных жителях. Недавние удары по Сумам и Кривому Рогу наглядно демонстрируют, что, несмотря на оптимистичные заявления администрации Трампа относительно перспектив заключения мирного договора, реальность на земле остается суровой и кровавой.

Переговоры переговорами, а кровопролитие продолжается

Вербное воскресенье в Сумах начиналось как праздничный день. Люди шли в церкви, гуляли по улицам, наслаждались весенним солнцем. Но в одно мгновение праздник превратился в кошмар: две баллистические ракеты ударили по центру города. Результат — не менее 34 погибших, включая двух детей, и около 117 раненых.

Чуть раньше, 4 апреля, подобная трагедия произошла в Кривом Роге, где после удара ракеты погибли 19 человек, включая детей. Россия заявила, что произвела «высокоточный удар» по сходке военных и западных инструкторов в ресторане RoseMarie.

В Министерстве обороны России подтвердили нанесение удара по Сумам, заявив, что целью был пункт управления украинских вооруженных сил, и в результате якобы было уничтожено более 60 военнослужащих.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения об атаке, подчеркнул позицию российской стороны: «Я могу лишь повторить и напомнить вам неоднократные заявления и нашего президента, и наших военных представителей о том, что наши военные наносят удары исключительно по военным и околовоенным целям».

При этом он уточнил, что администрация президента не комментирует ход «военной операции»: «Речь идет о ходе специальной военной операции, и здесь нужно ориентироваться только на ту информацию, которую дает наше оборонное ведомство».

Украинская сторона категорически не согласна с такой оценкой. По данным украинских властей и свидетельствам очевидцев, ракеты поразили гражданские объекты в центре города в момент, когда улицы были заполнены людьми.

За два дня до удара по Сумам в Санкт-Петербурге состоялась почти пятичасовая встреча президента РФ Владимира Путина со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом. Темой переговоров было возможное прекращение огня в Украине.

Уиткофф заявил, что переговоры открыли перспективу «переформатирования» отношений между Россией и США и стабилизации региона за счет «очень интересных коммерческих возможностей». Однако кровавые события в Сумах поставили под сомнение эффективность этих дипломатических усилий.

Администрация президента Дональда Трампа, как сообщил Bloomberg, отказалась поддержать совместное заявление стран G7, осуждающее удар по Сумам, поскольку «пытается сохранить пространство для переговоров о мире» на фоне продолжающихся контактов между Белым домом и Кремлем.

Сам Трамп в воскресенье вечером назвал удар «ужасным», но добавил без подробностей, что ему сообщили — Россия «совершила ошибку». При этом президент США вновь возложил ответственность за конфликт на своего предшественника Джо Байдена и украинского президента Владимира Зеленского.

Голоса с фронта

«Мир? Какой мир?» — с насмешкой вопрошает Олег, ведущий хирург украинского полевого госпиталя близ северной границы с Россией, поглаживая свою собаку. «Наш президент тоже говорил, что мы освободим большую часть оккупированных территорий в 2023 году, — вторит ему Николай, анестезиолог в свои пятьдесят с лишним лет, проведший последние три года в военной форме. — И вот мы здесь».

На юго-восточных подступах к Украине разговоры о прекращении огня — лишь далекий шум. В Херсоне, где линия фронта проходит по реке Днепр, продолжаются постоянные атаки беспилотников. В марте провинция подверглась 7000 атакам дронов, сообщил Александр Прокудин, глава военной администрации Херсона; 6300 из них были отражены с помощью средств РЭБ. «Здесь звездные войны», — говорит он.

После того как в феврале 2022 года начались полномасштабные боевые действия, многие украинцы были вынуждены покинуть свои дома. Некоторые позже вернулись, надеясь, что худшее позади. Для многих это решение оказалось трагическим.

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее обвинил Россию в использовании переговоров о прекращении огня для затягивания времени, заявил, что удар по Сумам показал: Москва не имеет реального интереса к прекращению огня, несмотря на усилия администрации Трампа.

«Нужна сильная реакция мира. Со стороны США, Европы, со стороны всех в мире, кто хочет, чтобы эта война и убийства прекратились, — сказал Зеленский в сообщении, опубликованном в Telegram. — Россия стремится именно к такому террору и затягивает войну».

Зеленский также отметил, что с момента предложения Трампа о полном прекращении огня прошло уже 34 дня, и все это время Россия продолжала наносить удары по Украине. «Путин по-прежнему настроен на продолжение военных действий и не остановится без серьезного внешнего давления», — подчеркнул президент Украины.

В интервью американской программе «60 минут» Зеленский обвинил некоторых американских политиков, включая вице-президента Дж. Д. Вэнса, в том, что они стали жертвами российской дезинформации и продвигают «искаженную реальность» о том, какая сторона начала войну.

«К сожалению, я считаю, что российские нарративы преобладают в США, — сказал он. —Это говорит об огромном влиянии информационной политики России на Америку, на политику США и американских политиков».

Война без конца?

Ситуация на фронте остается напряженной, но стабильной. На Орихивском фронте, в 60 км к юго-востоку от города Запорожье, бои не прекращаются. Но солдаты говорят, что еще не видели нового крупного наступления. Моральный дух и уверенность выше, чем несколько месяцев назад. «Боевая ведьма», заместитель командира артиллерийского батальона, говорит, что снабжение боеприпасами значительно улучшилось, хотя ей никогда не хватало ни иностранных, ни украинских снарядов.

В то же время, по данным ООН, в марте в Украине погибли 164 мирных жителя, что на 50% больше, чем в феврале, и на 70% больше, чем за тот же период годом ранее.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил в субботу, что Россия усилила атаки на гражданские районы с тех пор, как в прошлом месяце в Саудовской Аравии начались переговоры о прекращении огня.

Война в Украине продолжается уже более трех лет, и, несмотря на все дипломатические усилия, конца ей не видно. Удары по Сумам и Кривому Рогу показывают, что мирные жители продолжают платить самую высокую цену в этом конфликте.

Пока на высшем уровне ведутся переговоры о прекращении огня, на передовой солдаты обеих сторон продолжают сражаться, а мирные жители живут в постоянном ожидании следующей атаки.

Пока каждая сторона не сложит оружие, война будет продолжаться. Здесь, в Украине, мир — всего лишь мираж.