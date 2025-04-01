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Новая Белоснежка, или Как Disney угробил сказку
Вокруг нового ремейка Белоснежки разгорелся настоящий скандал, затрагивающий вопросы расы, выбора актеров и споров о «воук»-культуре. Высказывания Рэйчел Зеглер, произраильская позиция Галь Гадот и неуклюжая реакция Disney лишь подлили масла в огонь
Новая Белоснежка, или Как Disney угробил сказку
Новая Белоснежка, или Как Disney угробил сказку / TRT Russian
Эльшад МусаоглуЭльшад Мусаоглу
1 апреля 2025 г.

Новый ремейк классического мультфильма Disney «Белоснежка» вышел в прокат, но на фоне множества скандалов фильм уже стал частью культурных войн. Критики встретили картину прохладно, а перспективы в прокате остаются неопределенными. Разбираемся, как проект столкнулся с волной критики еще задолго до премьеры.

Новая история

Споры вокруг кинокартины возникали на протяжении всего его производства. Еще в 2016 году появились первые сообщения о планах Disney создать новую версию классического анимационного фильма «Белоснежка и семь гномов» (1937).

В июне 2021 года на роль Белоснежки утвердили актрису Рэйчел Зеглер. Это вызвало бурную реакцию среди консервативной аудитории — Зеглер имеет латиноамериканские корни, а традиционный образ Белоснежки ассоциировался со снежно-белой кожей. Оригинальный рассказ братьев Гримм так и описывал ее как девушку с кожей «белой, словно снег».

При этом сам этот факт уже мало кого удивляет — Disney, крупнейшая американская медиа-компания, известная своими анимационными фильмами, Netflix, платформа потокового видеоконтента, специализирующаяся на производстве фильмов и сериалов, и в целом весь Голливуд, давно жертвуют как исторической достоверностью, так и культурной аутентичностью в пользу сомнительных идей инклюзивности и формального равенства.

Однако с этим фильмом количество перепитий и разногласий достигло пика — от острых споров о расовом составе и кастинге до дискуссий вокруг «воук»-культуры, политических предпочтений по вопросам Израиля и Газы, где главные героини олицетворяют противоположные лагеря, а также отношения к переизбранию Трампа.

Так в начале 2022 года актер Питер Динклэйдж, известный по «Игре престолов», резко раскритиковал проект Disney. Он заявил, что студия пытается выглядеть прогрессивной, но при этом продолжает эксплуатировать стереотипную историю о семи гномах. 

В ответ Disney пообещала новый подход к этим персонажам, консультируясь с представителями сообщества людей с ахондроплазией (форма карликовости). 

Однако мнение Динклэйджа разделяли не все: актер Дилан Постл (известный по американскому шоу рестлинга WWE) выразил сожаление, что студия отнимает роли у актеров с таким врожденным состоянием, которые и так встречаются крайне редко. Постл обвинил Динклэйджа в демонстративной добродетели (публичном выражении моральных позиций с целью произвести впечатление) и попытке навязать свою точку зрения индустрии. Другими словами, оба актера, будучи представителями одной группы, заняли противоположные позиции в этом споре, отражая разный взгляд на вопросы инклюзивности — одной из ключевых повесток современного Голливуда.

Диснеевская стратегия о независимой героине тоже сыграла против фильма. Осенью 2022 года Зеглер рассказала, что новая версия картины будет сильно отличаться от оригинала. В частности, сценаристы изначально отказывались от любовной линии с принцем. Эту оригинальную историю актриса в своем скандальном интервью вообще назвала «странной». «Она не мечтает о любви и не ждет спасения от принца. Ее цель — стать сильным лидером», — заявила Зеглер. 

«Фильм явно создан в 1937 году и очень этим выдает себя», — отметила она, намекая на устаревшие ценности, которые, по ее мнению, уже не соответствуют современным стандартам социальной справедливости. Ее комментарий стал еще одним поводом для критики со стороны правых, обвинявших Disney в «разрушении классики».

Более того, в конце прошлого года Зеглер объяснила, что имя «Белоснежка» в фильме больше не будет связано с цветом кожи. По новой версии, героиню так назвали в честь ее выживания во время снежной бури в младенчестве. Это изменение вызвало новую волну обсуждений.

Дополнительным фактором скандалов стали политические взгляды актеров. Галь Гадот, исполнившая роль Злой королевы, проходила службу в израильской армии. Будучи сионисткой, она открыто поддерживает Израиль, что вызвало призывы к бойкоту со стороны пропалестинских активистов. В то же время Зеглер выступает за Палестину и в 2024 году снова выразила солидарность с этой позицией, написав в соцсетях «Свободу Палестине».

А после переизбрания Дональда Трампа Зеглер выложила в социальных сетях пост, где открыто выразила свое разочарование результатами выборов и поддержала так называемые «маргинализированные сообщества». В конце она добавила: «Пусть сторонники Трампа, его избиратели и сам Трамп никогда не знают покоя». Это также, конечно, вызвало шквал возмущений.

Многие воспринимали шумиху как маркетинговый ход, но провал кинофильма в прокате скорее обнажил глубокие социальные и политические разногласия в США, где кино все чаще становится отражением идеологических конфликтов.

Когда-то казавшийся отличной ставкой, новый фильм Disney о Белоснежке превратился в настоящий кошмар для студии. Вместо триумфа — постоянные переносы, идеологические баталии и скандалы, которые затмили саму картину. 

На фоне всей этой полемики студия явно осознала токсичность ситуации: за неделю до премьеры пресс-кампания резко сократилась. Прессу на красную дорожку не пригласили, ограничившись фотографами и интервьюерами от студии. Это вызвало разочарование даже у актеров фильма. 

Тем не менее, несмотря на продолжительный кризис, Disney завершила проект. 21 марта 2025 года фильм вышел в прокат, но, судя по отзывам, особого восторга он не вызвал. Критики оценили фильм сдержанно: один из изданий отметил его как «приемлемый».

Резкое падение сборов уже во второй уик-энд часто сигнализирует о будущем провале, и для Disney это тревожный звоночек — фильм теряет аудиторию, а значит, кассовый крах уже не за горами.

В поисках виновных в провале фильма стрелки начали переводить на главную актрису. На прошлой неделе Джона Платт, сын продюсера ремейка Марка Платта, в удаленном комментарии в Instagram обвинил Зеглер в провале фильма. По его словам, актриса «втянула свои политические взгляды» в продвижение картины, что «очевидно ударило по кассовым сборам».

«Десятки тысяч людей работали над этим фильмом, а она использовала его ради своих инфантильных амбиций, поставив под удар коллег, съемочную группу и рабочих, чье благополучие зависит от успеха картины», — заявил Платт.

С другой стороны, сложно возлагать всю ответственность исключительно на актрису. Надо подчеркнуть, что продвижение фильма с акцентом на вопросы инклюзивности и социальной справедливости — не частная инициатива отдельных актеров, а вполне устоявшаяся стратегия Disney. Компания последовательно интегрирует идеи «воук» в свои проекты и их маркетинговые кампании. Подобный подход уже не раз вызывал споры среди зрителей и критиков, но Disney, как и практически весь Голливуд, несмотря на неоднозначную реакцию, продолжает придерживаться этого курса.

Кроме того, Гадот также активно продвигала свои политические взгляды, открыто выражая сионистскую позицию и не стесняясь делать резкие заявления в соцсетях. «Я поддерживаю Израиль, и вам следует тоже» — писала она. 

Другими словами, схожая политическая активность Гадот, связанная с поддержкой Израиля, не вызывает аналогичной негативной реакции со стороны студии или продюсеров. Что, конечно, вполне закономерно. Есть определенная система ценностей в американской киноиндустрии, где некоторые политические взгляды считаются более допустимыми для публичного выражения, чем другие.

Поэтому ситуация с Белоснежкой оказалась сложнее и противоречивее, чем казалось на первый взгляд. С одной стороны, Рэйчел Зеглер как актриса латиноамериканского происхождения, выбранная на роль классически европейской героини, казалась идеальным воплощением «воук»-кастинга, который Голливуд активно практикует все эти годы. Она встраивалась в общую стратегию студий, когда они позиционируют себя как «прогрессивные» защитники разнообразия, инклюзивности, феминизма и ЛГБТ-прав.

Однако палестинская позиция Зеглер неожиданно вышла за рамки дозволенного в Голливуде так называемого прогрессивизма. Что, опять же, обнажило существующую в индустрии неписаную иерархию допустимых политических взглядов. 

И немного парадоксально, что именно актриса, выбранная как символ совершенно гиблой идеи новой инклюзивности, стала жертвой этой системы двойных стандартов.

Подытожив, крах Белоснежки наглядно демонстрирует банкротство всей «воук»-идеологии Запада. Неудивительно, что попытка создать новый культурный продукт на основе идеологии, которая по своей сути противоречит классическим архетипам, обернулась ожидаемым финансовым фиаско.

Годами студии упрямо подменяли талант и мастерство левацкими манифестами, принося в жертву сюжет и культурные традиции ради навязчивой пропаганды ЛГБТ-ценностей. Конечно же, многие обычные зрители, ожидающие от кино развлечения и эмоций, а не принудительных уроков толерантности, отворачиваются от подобных продуктов.

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